LIVE BLOG | Gaza : Tsahal mobilise des réservistes et se prépare à divers scénarios

Tsahal confirme la frappe de drone sur deux terroristes à l'est de Rafah

"Plus tôt dans la journée, un drone de l'armée de l'air a bombardé un drone et deux suspects qui l'avaient récupéré dans le sud de la bande de Gaza", a indiqué Tsahal. "La frappe a été menée après que le drone a été détecté traversant le pays vers le sud de la bande de Gaza, et a été surveillé tout au long de son vol". "Récemment, plusieurs tentatives d’introduction clandestine d’armes dans la bande de Gaza à l’aide de drones ont été identifiées. L’armée israélienne ne permettra aucune activité terroriste d’aucune sorte et continuera d’agir comme nécessaire pour maintenir la sécurité des citoyens de l’État d’Israël", a assuré l'armée israélienne.