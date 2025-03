Tsahal ordonne l'évacuation de Tel al-Sultan à Rafah

Le porte-parole de Tsahal en langue arabe, le lieutenant-colonel Avichaï Adraee, a publié un avertissement aux habitants du secteur de Tel al-Sultan à Rafah. "Tsahal a lancé une offensive contre les organisations terroristes. La zone où vous vous trouvez est considérée comme une zone de combat dangereuse. La rue Gush Katif sert de passage humanitaire pour vous permettre de rejoindre la zone d'Al-Mawasi", indique le message. L'armée israélienne précise : "Nous vous avertissons - il est interdit de circuler en véhicule. Rester dans des abris, des tentes et des maisons, ou emprunter des routes non définies comme humanitaires, met en danger votre vie et celle de votre famille. Évacuez immédiatement la zone."