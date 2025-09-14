Gaza- ville : largage de tracts appelant à évacuer dans le quartier Rimal

Selon des informations provenant de Gaza, l'armée israélienne a largué des tracts dans le quartier de Rimal sur lesquels on peut lire : « Vous êtes dans une zone de combat. Pour votre sécurité, évacuez immédiatement le sud de la bande de Gaza. » Les tracts indiquaient également un numéro de téléphone permettant d'être informé des points de contrôle placés par le Hamas sur les routes d'évacuation.