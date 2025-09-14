LIVE BLOG | Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a atterri en Israël
Le chef de la diplomatie américaine doit s'entretenir avec les dirigeants israéliens des modalités de la poursuite de la guerre à Gaza
Destruction de la tour Al-Kuthr à Gaza-ville
Un ordre d'évacuation préalable de l'immeuble avait été émis par Tsahal. L'édifice était utilisé par le Hamas pour surveiller les forces israéliennes et leur tendre des embuscades.
Tsahal ordonne l'évacuation d'une nouvelle tour d'immeuble à Gaza-ville en prévision d'une frappe
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a atterri en Israël
Arrivé avec son épouse, Marco Rubio a été accueilli par l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee. Le chef de la diplomatie américaine doit s'entretenir avec les dirigeants israéliens des modalités de la poursuite de la guerre à Gaza.
Gaza- ville : largage de tracts appelant à évacuer dans le quartier Rimal
Selon des informations provenant de Gaza, l'armée israélienne a largué des tracts dans le quartier de Rimal sur lesquels on peut lire : « Vous êtes dans une zone de combat. Pour votre sécurité, évacuez immédiatement le sud de la bande de Gaza. » Les tracts indiquaient également un numéro de téléphone permettant d'être informé des points de contrôle placés par le Hamas sur les routes d'évacuation.