LIVE BLOG | Heurts entre quatre Israéliens ayant traversé la frontière libanaise et Tsahal

Quatre Israéliens ont de nouveau franchi la frontière libanaise

Les individus ont été appréhendés par l'armée et remis aux forces de police. Ils sont accusés d'avoir franchi illégalement la frontière et d'avoir eu un comportement violent envers les forces de Tsahal venues les arrêter, en jetant notamment des pierres sur les soldats. Quelques jours plus tôt, huit Israéliens ultraorthodoxes avaient également franchi la frontière pour se rendre sur un site religieux.