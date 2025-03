Une ONG britannique soupçonnée de financer le Hamas

L'organisation Save One Life UK a été signalée à la police antiterroriste britannique pour possible détournement de fonds vers le Hamas. Ayant collecté 2 millions de livres en quatre ans, principalement destinés à Gaza depuis octobre 2023, l'ONG est accusée de manquer de contrôles sur l'allocation de ses financements. La plainte, transmise à l'unité antiterroriste, indique : "Save One Life UK envoie de l'argent à Gaza via un intermédiaire inconnu en Turquie." L'organisation avait lancé son appel "Gaza sous attaque" quatre heures seulement après le début de l'offensive du Hamas.