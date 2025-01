LIVE BLOG | "Il faut s'assurer que le Hamas ne contrôlera plus Gaza", déclare le secrétaire d'Etat américain

L'armée libanaise a pris le contrôle d'un immense complexe souterrain du Hezbollah (médias arabes)

Les médias du monde arabe et du Liban ont rapporté que l'armée libanaise avait pris le contrôle de l'immense installation souterraine "Imad 4" découverte pendant la guerre et située dans le sud du pays. Fait de tunnels gigantesques dans lesquels peuvent circuler des camions, le complexe est également équipé d'ordinateurs, de lits et ce qu'il faut pour des séjours prolongés.