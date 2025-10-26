LIVE BLOG | Israël autorise l'entrée de matériel égyptien lourd à Gaza pour la recherche de corps d'otages

Le Hamas annonce fouiller de nouvelles zones pour localiser les corps d'otages encore à Gaza

Khalil al-Hayya, responsable de l'équipe de négociation du Hamas, a annoncé samedi soir sur Al Jazeera que des forces de l'organisation allaient pénétrer dès aujourd'hui dans de nouvelles zones de la bande de Gaza pour tenter de retrouver les corps des otages non encore restitués. « Nous ne fournirons pas à Israël de prétexte pour reprendre la guerre », a-t-il assuré, précisant que des négociations étaient en cours pour restituer des corps supplémentaires.

Cette déclaration intervient alors que le président américain Donald Trump a exhorté le Hamas à accélérer le processus. « Certains corps sont difficiles à retrouver, mais d'autres peuvent être restitués immédiatement – et pour une raison inconnue, ils ne le sont pas », a-t-il écrit sur Truth Social, affirmant suivre « la situation de très près », et observer ce qui allait se passer "dans les prochaines 48 heures".