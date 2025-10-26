LIVE BLOG | Israël autorise l'entrée de matériel égyptien lourd à Gaza pour la recherche de corps d'otages
Donald Trump a donné 48 heures au Hamas pour restituer les dépouilles dont il dispose
Le Hamas annonce fouiller de nouvelles zones pour localiser les corps d'otages encore à Gaza
Khalil al-Hayya, responsable de l'équipe de négociation du Hamas, a annoncé samedi soir sur Al Jazeera que des forces de l'organisation allaient pénétrer dès aujourd'hui dans de nouvelles zones de la bande de Gaza pour tenter de retrouver les corps des otages non encore restitués. « Nous ne fournirons pas à Israël de prétexte pour reprendre la guerre », a-t-il assuré, précisant que des négociations étaient en cours pour restituer des corps supplémentaires.
Cette déclaration intervient alors que le président américain Donald Trump a exhorté le Hamas à accélérer le processus. « Certains corps sont difficiles à retrouver, mais d'autres peuvent être restitués immédiatement – et pour une raison inconnue, ils ne le sont pas », a-t-il écrit sur Truth Social, affirmant suivre « la situation de très près », et observer ce qui allait se passer "dans les prochaines 48 heures".
Israël autorise pour la première fois l'entrée de matériel égyptien lourd à Gaza pour la recherche de corps d'otages
L'armée israélienne a autorisé l'Égypte à faire venir samedi soir à Gaza du matériel de génie lourd pour localiser les corps d'otages. Tsahal et le Shin Bet ont fourni à l'Égypte des cartes indiquant l'emplacement des otages dans la zone de Gaza contrôlée par le Hamas.