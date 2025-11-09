LIVE BLOG | Le Hamas annonce la restitution du corps d'Hadar Goldin à 14 h

Le Hamas avait annoncé samedi avoir retrouvé la dépouille du soldat assassiné en 2014

i24NEWS
i24NEWS
1 min
1 min
 ■ 
Portrait d'Hadar Goldin
Portrait d'Hadar Goldin Tal Gal/Flash90

Le Hamas annonce la restitution du corps d'Hadar Goldin à 14 h

Le Hamas annonce la restitution d'un corps d'otage à 14 h

Le Hamas devrait restituer un corps d'otage à 12h

Israël dénonce le retard dans la restitution du corps d'Hadar Goldin et exige son retour immédiat

Israël dit considérer ce retard comme une nouvelle violation du cessez-le-feu par l'organisation terroriste. 

Cet article a reçu 3 commentaires

Commentaires