LIVE BLOG | Le Hamas annonce la restitution du corps d'Hadar Goldin à 14 h
Le Hamas avait annoncé samedi avoir retrouvé la dépouille du soldat assassiné en 2014
Le Hamas annonce la restitution du corps d'Hadar Goldin à 14 h
Le Hamas annonce la restitution d'un corps d'otage à 14 h
Le Hamas devrait restituer un corps d'otage à 12h
Israël dénonce le retard dans la restitution du corps d'Hadar Goldin et exige son retour immédiat
Israël dit considérer ce retard comme une nouvelle violation du cessez-le-feu par l'organisation terroriste.
