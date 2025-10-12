"Après le retour des otages, le grand défi d'Israël sera la destruction de tous les tunnels du Hamas", affirme Israël Katz

"Le grand défi d'Israël après la phase de restitution des otages sera la destruction de tous les tunnels terroristes du Hamas à Gaza, directement par l'armée israélienne et par le biais du mécanisme international qui sera mis en place sous la direction et la supervision des États-Unis", a déclaré le ministre israélien de la Défense, Israël Katz. "C'est là le sens principal de la mise en œuvre du principe convenu de désarmement de Gaza et de neutralisation des armes du Hamas. J'ai donné pour instruction à l'armée israélienne de se préparer à mener à bien cette mission.