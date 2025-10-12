LIVE BLOG | "Après le retour des otages, le grand défi d'Israël sera la destruction de tous les tunnels du Hamas", affirme Israël Katz
"Selon les estimations, la libération des otages israéliens sera achevée demain à l'aube", affirme la chaîne saoudienne Al-Arabiya
Les groupes terroristes de Gaza seraient prêt à restituer les otages dès aujourd'hui (média arabe)
Des sources du Hamas ont déclaré au journal saoudien Asharq Al-Awsat, que le Hamas et d'autres factions palestiniennes dans la bande de Gaza ont finalisé tous les arrangements pour la libération de 20 otages vivants et d'un certain nombre de corps en un seul lot. Les factions ont informé les médiateurs qu'elles étaient prêtes à procéder à l'échange aujourd'hui, sans fournir d'autres précisions.
Trois négociateurs qataris tués dans un accident de voiture en Égypte
Trois diplomates de la délégation de négociation qatarie ont été tués dans un accident de voiture près de Charm el-Cheikh, rapporte la chaîne saoudienne Al-Arabiya. Deux autres membres sont en soins intensifs. L'accident s'est produit à une cinquantaine de kilomètres de la station balnéaire située sur la côte de la mer Rouge lorsque leur voiture s'est retournée. La délégation voyageait dans un véhicule faisant partie du convoi accompagnant le Premier ministre qatari qui se rendait à Charm el-Cheikh pour assister à la signature de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, rapporte Al-Araby Al-Jadeed. Cependant, Al-Arabiya rapporte que les victimes étaient des membres du personnel de l'ambassade du Qatar en Égypte, et non des membres de la délégation de négociation. Les fonctionnaires diplomatiques se rendaient à Charm el-Cheikh pour les préparatifs logistiques de la cérémonie de signature de l'accord de cessez-le-feu à Gaza.
"Après le retour des otages, le grand défi d'Israël sera la destruction de tous les tunnels du Hamas", affirme Israël Katz
"Le grand défi d'Israël après la phase de restitution des otages sera la destruction de tous les tunnels terroristes du Hamas à Gaza, directement par l'armée israélienne et par le biais du mécanisme international qui sera mis en place sous la direction et la supervision des États-Unis", a déclaré le ministre israélien de la Défense, Israël Katz. "C'est là le sens principal de la mise en œuvre du principe convenu de désarmement de Gaza et de neutralisation des armes du Hamas. J'ai donné pour instruction à l'armée israélienne de se préparer à mener à bien cette mission.
Israël finalise les préparatifs pour l’arrivée de Donald Trump à l’aéroport Ben Gourion
Le ministère israélien de la Défense a achevé les préparatifs en vue de l’arrivée du président américain Donald Trump en Israël. À l’aéroport Ben Gourion, un tapis rouge de 50 mètres a été déployé dans la zone de cérémonie, accompagné d’une scène réservée aux journalistes et photographes, ainsi que de dizaines de drapeaux israéliens et américains. La Division de la sécurité, des opérations, de la logistique et des biens du ministère de la Défense est responsable de l’organisation de cette réception officielle.
Erez Sidon, chef de la Division de la sécurité, a déclaré : "La visite du président américain, dans le contexte du plan pour la libération de nos otages, suscite une grande émotion et beaucoup d’attente. Les équipes du département travaillent jour et nuit pour que tout se déroule comme prévu et que l’événement soit à la hauteur de son importance.
Environ 600 camions d’aide humanitaire attendus chaque jour dans la bande de Gaza à partir d'aujourd'hui
Selon un responsable militaire israélien cité sous couvert d’anonymat, environ 600 camions d’aide humanitaire devraient entrer quotidiennement dans la bande de Gaza à partir d'aujourd'hui. La distribution de cette aide sera assurée par l’ONU, des "organisations internationales agréées", le secteur privé ainsi que des pays donateurs. D’après un mémo interne consulté par The Washington Post et diffusé entre différentes agences de l’ONU et organisations internationales, les convois transiteront dans un premier temps depuis l’Égypte et le port d’Ashdod vers les points de passage situés au sud et au centre de la bande de Gaza. Le document précise également que des préparatifs sont en cours pour ouvrir deux nouveaux points de passage dans le nord de Gaza, un processus qui devrait durer entre une et deux semaines, le temps d’achever les travaux d’infrastructure nécessaires.
Le Hamas traque et exécute ses opposants à Gaza
Des terroristes du Hamas attaquent actuellement le clan Dughmush, l'un des plus importants de la ville de Gaza. Les membres du clan affirment que le Hamas tue tout homme portant le nom de famille Dughmush, un jour après que des membres du clan aient tué un agent du Hamas, Mohammed Imad Aqel, qui avait participé aux attaques du 7 octobre. Des sources à Gaza indiquent que la sécurité interne du Hamas a lancé samedi soir une opération de grande envergure pour réprimer la dissidence dans la ville de Gaza. Au moins 15 membres du clan Dughmush ont été tués, et des affrontements intenses ont eu lieu dans les quartiers de Tel Al-Hawa et Sabra. Le Hamas promet d'exécuter les personnes arrêtées.
La signature de l'accord Israël-Hamas aura lieu à Charm el-Cheikh, en Égypte
Le porte-parole du président égyptien a déclaré samedi que l'Égypte accueillera un sommet international dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh, sur la côte de la mer Rouge, afin de conclure l'accord visant à mettre fin à la guerre à Gaza. Plus de 20 dirigeants participeront à ce sommet, dont le président américain Donald Trump, a ajouté le porte-parole dans un communiqué.
Sud-Liban : Tsahal élimine un terroriste du Hezbollah impliqué dans la reconstruction d’infrastructures militaires
L’armée israélienne a annoncé avoir éliminé samedi, dans la zone de Qalaouiyah au sud du Liban, un terroriste du Hezbollah ayant participé à des tentatives de rétablissement de sites militaires de l’organisation terroriste dans la région. Dans une frappe distincte, Tsahal a également visé un véhicule d’ingénierie utilisé pour reconstruire des infrastructures militaires du Hezbollah dans le secteur de Blida, toujours au sud du Liban. Selon l’armée israélienne, le Hezbollah poursuit ses efforts pour rétablir ses capacités militaires à travers le Liban, tout en exploitant la population civile comme bouclier humain. Tsahal souligne que ces activités constituent une violation des accords en vigueur entre Israël et le Liban.
Les familles des otages rencontrent Jared Kushner, Ivanka Trump et Steve Witkoff à Tel Aviv
Les familles des 48 otages israéliens ont rencontré samedi sur la place des Otages à Tel Aviv Steve Witkoff, l’envoyé spécial du président Donald Trump pour le Moyen-Orient, accompagné de Jared Kushner et d’Ivanka Trump. La rencontre a eu lieu avant que les trois représentants américains ne prennent la parole lors du rassemblement organisé sur la place. Au cours de la réunion, les familles ont remercié le président Trump et son administration pour leur rôle central dans la conclusion de l’accord historique visant à ramener tous les otages en Israël. Steve Witkoff a réaffirmé l’engagement indéfectible des États-Unis à assurer la libération de chaque otage et à veiller à ce que personne ne soit laissé derrière. Les familles ont exprimé leur profonde gratitude pour le soutien constant et l’implication personnelle du président Trump dans cette cause humanitaire.
Judée-Samarie : Tsahal et le Shin Bet empêchent des manifestations de soutien au terrorisme
Au cours du week-end, les forces de Tsahal, du Shin Bet, de la police des frontières (Magav) et de l’administration civile ont mené une série d’opérations destinées à prévenir des rassemblements d’incitation et de soutien au terrorisme en Judée-Samarie, dans le contexte de la libération de prisonniers palestiniens. Après avoir reçu des informations sur des attroupements affiliés au Hamas dans plusieurs villages du secteur de Binyamin, les forces israéliennes sont intervenues à Silwad et à Naalin. Elles ont dispersé les foules, saisi des véhicules arborant des drapeaux du Hamas et arrêté huit suspects impliqués dans ces défilés.
Dans d’autres opérations, sept autres individus ont été interpellés pour incitation à la violence, dont Abd al-Aziz Khamaysa, administrateur d’une page suivie par des dizaines de milliers d’internautes diffusant des contenus pro-terroristes. Il est le frère d’Islam Khamaysa, membre d’une cellule terroriste de Jénine éliminé par Tsahal et le Shin Bet lors d’une frappe aérienne le 17 mai 2024.
Les forces israéliennes poursuivent leur déploiement pour empêcher toute activité d’incitation ou de soutien au terrorisme à l’occasion des libérations de prisonniers. Des entretiens d’avertissement avec les familles des détenus ont déjà débuté et se poursuivront dans les prochains jours.
Programme du président américain Donald Trump
22h30 Départ des États-Unis (heure israélienne)
9h20 Atterrissage en Israël
10h45 Rencontre avec les familles des otages
11h00 Discours devant la Knesset
13h00 Départ pour Charm el-Cheikh
14h30 Sommet à Charm el-Cheikh et cérémonie de signature de l'accord
17h00 Départ pour les États-Unis
Israël informe les familles des otages que les captifs seront libérés lundi matin
"Le délai de 72 heures prévu par l'accord a commencé. Nous sommes prêts pour l'opération "Retour à leur frontière" et pour toute éventualité depuis hier soir", a déclaré aux familles des captifs le coordinateur israélien pour les otages, Gal Hirsch. "Nous estimons que le processus de libération de vos proches, nos chers otages, commencera lundi matin. Dans ce cadre, les otages vivants nous seront remis et les otages décédés devraient nous être remis également".