Le Koweït soutient les Palestiniens et accuse Israël de "violer le droit international"

Le ministère koweïtien des Affaires étrangères a publié jeudi une déclaration de soutien au "peuple palestinien", dans laquelle il accuse Israël de "violer le droit international". "Le Koweït soutient le peuple palestinien dans son objectif et son droit légitime d'établir un État indépendant sur les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale. Le ministère koweïtien des Affaires étrangères exprime également le rejet absolu par l'État du Koweït de la politique de colonisation israélienne, de l'annexion des territoires palestiniens et du déplacement du peuple palestinien de ses terres, car ces mesures constituent une violation flagrante du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité, et menacent la sécurité et la stabilité dans la région. Le Koweït appelle la communauté internationale à assumer sa responsabilité pour protéger le peuple palestinien et ses droits, et à mettre fin à l'occupation israélienne des territoires palestiniens et arabes occupés".