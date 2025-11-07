LIVE BLOG | Israël Katz ordonne à Tsahal de détruire tous les tunnels terroristes de Gaza

Judée-Samarie : deux terroristes éliminés après avoir lancé des cocktails Molotov sur une route fréquentée

L’armée israélienne a annoncé vendredi avoir éliminé deux hommes qui avaient lancé des cocktails Molotov sur une route fréquentée de la région de Jdeira, en Judée-Samarie. Selon le porte-parole de Tsahal, les faits se sont produits jeudi soir lors d’une embuscade menée par la brigade de Binyamin et l’unité 636. Les deux terroristes ont été neutralisés “en quelques secondes”. Aucun soldat israélien n’a été blessé lors de l’incident.