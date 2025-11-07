LIVE BLOG | Israël Katz ordonne à Tsahal de détruire tous les tunnels terroristes de Gaza
"Sans tunnels, il n'y a plus de Hamas", a affirmé le ministre israélien de la Défense
Israël va démolir la maison d’un des auteurs du attentat du carrefour Mehola
Le chef du Commandement central israélien a signé un ordre de saisie et de démolition de la maison d’Ayman Janem, impliqué avec d’autres terroristes dans l’attaque à l'arme à feu survenue le 11 août 2025 au carrefour Mehola, qui a coûté la vie à Yehonatan Deutsch et blessé une autre personne. Les maisons de trois autres assaillants impliqués dans l’attentat avaient déjà été détruites.
Judée-Samarie : deux terroristes éliminés après avoir lancé des cocktails Molotov sur une route fréquentée
L’armée israélienne a annoncé vendredi avoir éliminé deux hommes qui avaient lancé des cocktails Molotov sur une route fréquentée de la région de Jdeira, en Judée-Samarie. Selon le porte-parole de Tsahal, les faits se sont produits jeudi soir lors d’une embuscade menée par la brigade de Binyamin et l’unité 636. Les deux terroristes ont été neutralisés “en quelques secondes”. Aucun soldat israélien n’a été blessé lors de l’incident.
Le Hezbollah représente toujours une menace, se plaignent les membres du cabinet
Les ministres du cabinet se sont plaints que malgré la pression américaine, le Hezbollah n'a toujours pas rendu ses armes et continue de représenter une menace.
Sud de Gaza : frappes de Tsahal signalées à Khan Younès
L'artillerie israélienne attaque les zones orientales de la ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, ont rapporté des sources palestiniennes.
Israël Katz ordonne à Tsahal de détruire tous les tunnels terroristes de Gaza
"Jusqu'au dernier tunnel. J'ai ordonné à l'armée israélienne de détruire et d'éliminer tous les tunnels terroristes à Gaza. Sans tunnels, il n'y a plus de Hamas", a écrit sur X le ministre israélien de la Défense.
