LIVE BLOG | Israel Katz ordonne à Tsahal de poursuivre son déploiement à Gaza

Israel Katz ordonne à Tsahal de poursuivre son déploiement à Gaza

Le ministre de la Défense a annoncé ce matin qu'il avait ordonné à l'armée israélienne d'occuper des zones supplémentaires dans la bande de Gaza en raison du refus du Hamas de libérer les otages. "J'ai donné instruction à Tsahal de s'emparer de zones supplémentaires à Gaza, tout en évacuant la population, et d'étendre les zones de sécurité autour de Gaza afin de protéger les communautés israéliennes et les soldats de Tsahal. Plus le Hamas persiste dans son refus de libérer les personnes enlevées, plus il perdra de territoire au profit d'Israël. Israël poursuivra l'opération Force et Glaive avec une intensité croissante jusqu'à ce que les otages soient libérés par le Hamas."