LIVE BLOG | Israël : le cabinet de sécurité approuve l'extension de l'opération militaire à Gaza

Israël : le cabinet de sécurité approuve l'extension de l'opération militaire à Gaza

Le Cabinet politique et de sécurité a confirmé a approuvé dans la nuit l'extension de l'opération militaire terrestre dans la bande de Gaza. Il a également été décidé que si l'aide humanitaire est distribuée dans la bande de Gaza, elle sera effectuée par des entreprises civiles, et non par l'armée israélienne.