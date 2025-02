Les otages de Gaza menacés de séquelles permanentes faute de soins médicaux

Les autorit√©s m√©dicales isra√©liennes tirent la sonnette d'alarme sur l'√©tat de sant√© des otages toujours d√©tenus √† Gaza. D'apr√®s les t√©moignages d'otages r√©cemment lib√©r√©s, le cas d'Alon Ohel, 24 ans, captif depuis le 7 octobre 2023, est particuli√®rement pr√©occupant. Les m√©decins en contact avec sa famille r√©v√®lent que le jeune homme, bless√© lors de sa capture, souffre d'√©clats d'obus dans un Ňďil et ne distingue plus que des ombres. Sans soins appropri√©s, il risque d√©sormais de perdre la vue des deux yeux. "Mon fils est encha√ģn√© dans un tunnel du Hamas, affam√©, avec des √©clats dans l'Ňďil, l'√©paule et le bras", a t√©moign√© sa m√®re Idit Ohel sur la Cha√ģne 12. "Il ne re√ßoit qu'une pita par jour depuis plus d'un an." D'apr√®s la cha√ģne publique Kan, les m√©decins craignent que l'absence de traitement et les conditions de d√©tention d√©plorables n'entra√ģnent des s√©quelles irr√©versibles pour de nombreux otages.