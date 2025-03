Israël envoie 10 000 colis d'aide humanitaire aux Druzes syriens

Le ministère israélien des Affaires étrangères a acheminé 10 000 colis d'aide humanitaire aux membres de la communauté druze vivant dans les zones de conflit en Syrie. Cette initiative, ordonnée par le ministre des Affaires étrangères Gideon Saar, a été réalisée en coordination avec le cheikh Mowafak Tarif, chef spirituel de la communauté druze en Israël, et en collaboration avec le Conseil religieux druze et l'armée israélienne, précise le communiqué du ministère. Les colis contiennent des denrées alimentaires de base comme de l'huile, du sel, de la farine, du sucre et du riz.