Le kibboutz Kissufim présente ses condoléances aux familles Lifshitz et Bibas

"Le kibboutz Kissufim s'incline et présente ses plus sincères condoléances aux familles Lifshitz et Bibas, aux membres des kibboutz Nir Oz et Tze'elim, à l'occasion du retour des corps d'Oded Lifshitz, Shiri, Kfir et Ariel Bibas", a réagi le kibboutz. "Votre douleur est notre douleur, et votre chagrin est le chagrin de tout un peuple. Nos pensées vont aux familles dans ces moments difficiles, aux amis, aux communautés et à tous ceux dont le cœur a été touché par cette douleur. Que leur mémoire soit bénie".