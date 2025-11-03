Gaza : la famille d'un soldat tué la semaine dernière implore de ne pas autoriser le transfert des terroristes à l'origine de sa mort

« L’armée israélienne a déployé d’importantes forces pour anéantir les terroristes retranchés sur l’axe Morag. Lors de plusieurs attaques du Hamas, des soldats ont été tués ou blessés, dont Effi", ont déclaré les parents du soldats. « Deux jours avant l’incident qui lui a coûté la vie, des balles ont sifflé au-dessus de sa tête. La veille, leur bunker avait été attaqué et détruit par les terroristes. Malgré le danger extrême, Effi a continué à se battre et, au péril de sa vie, est parti au combat pour ne jamais revenir », ont-ils poursuivi.

« Il est impensable de laisser impunis ces terroristes abjects, assassins de nos meilleurs fils », ont-ils ajouté. « Nous refusons que la mort d'Effi soit vaine. Nous appelons le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Israel Katz à mettre fin à cette honte : les terroristes doivent être arrêtés, ordonnez leur élimination. »