Ces terroristes, retranchés pour la plupart dans des tunnels, se sont retrouvés "coincés" en zone contrôlée par Israël après la mise en place de la ligne jaune
La détention provisoire de l'ex-procureure militaire générale prolongée de trois jours
Le tribunal de première instance de Tel-Aviv a décidé de prolonger de trois jours la détention provisoire de la procureure Yifat Tomer Yerushalmi. La juge Shelly Kotin a précisé dans sa décision que les soupçons portés contre elle concernent la fraude, l'abus de confiance, l'abus de fonction, l'entrave à la justice et la divulgation d'informations confidentielles par un fonctionnaire. « La durée de l'enquête, la situation personnelle de la suspecte et les conclusions de l'interrogatoire préliminaire indiquent que l'enquête doit être autorisée pendant sa détention. » Yifat Tomer Yerushalmi a envoyé des baisers à sa famille présente dans la salle d'audience.
Gaza : Netanyahou serait opposé au transfert de 200 terroristes au-delà de la ligne jaune
Suite aux critiques publiques concernant l'intention d'Israël d'autoriser le passage de terroristes « piégés » en zone israélienne à Rafah, une source politique affirme que Netanyahou avait fait marche arrière : « Le Premier ministre maintient sa position ferme de désarmer le Hamas et de démilitariser la bande de Gaza. »
Gaza : la famille d'un soldat tué la semaine dernière implore de ne pas autoriser le transfert des terroristes à l'origine de sa mort
« L’armée israélienne a déployé d’importantes forces pour anéantir les terroristes retranchés sur l’axe Morag. Lors de plusieurs attaques du Hamas, des soldats ont été tués ou blessés, dont Effi", ont déclaré les parents du soldats. « Deux jours avant l’incident qui lui a coûté la vie, des balles ont sifflé au-dessus de sa tête. La veille, leur bunker avait été attaqué et détruit par les terroristes. Malgré le danger extrême, Effi a continué à se battre et, au péril de sa vie, est parti au combat pour ne jamais revenir », ont-ils poursuivi.
« Il est impensable de laisser impunis ces terroristes abjects, assassins de nos meilleurs fils », ont-ils ajouté. « Nous refusons que la mort d'Effi soit vaine. Nous appelons le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Israel Katz à mettre fin à cette honte : les terroristes doivent être arrêtés, ordonnez leur élimination. »
Israël envisagerait d'autoriser le transfert de 200 terroristes du Hamas au-delà de la ligne jaune
Dès l’entrée en vigueur du cessez-le-feu et le retrait des troupes israéliennes derrière la Ligne Jaune, une situation inattendue est apparue à Rafah : environ 200 membres du Hamas se sont retrouvés piégés dans des zones désormais sous contrôle de Tsahal, certains retranchés dans des tunnels, selon Al Jazeera. D’après la chaîne 12, Israël envisagerait de permettre leur transfert vers la zone contrôlée par le Hamas à condition qu’ils se rendent et déposent leurs armes. Cette mesure, encore en discussion au sein du gouvernement, viserait à éviter de nouveaux affrontements « Nous agissons ainsi pour protéger la vie de nos soldats et désarmer les terroristes sur leur propre territoire », a expliqué une source sécuritaire. Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a dénoncé cette idée, la qualifiant de « pure folie ».
Des hommes du Hamas et des secouristes de la Croix-Rouge seraient entrées à Shajayah pour chercher des dépouilles d'otages
Affaire Sde Teman : soupçons autour du téléphone portable de la procureure militaire en chef sortante
La police suspecte que lors de sa disparition, Yifat Tomer Yerushalmi avait emmené avec elle deux téléphones portables : l'un laissé dans sa voiture pour être localisée, et l'autre contenant ses conversations personnelles qu'elle aurait jeté à la mer.
30e anniversaire de l'assassinat de Yitshak Rabin : les drapeaux mis en berne à la résidence du président
La police réclame une prolongation de détention de cinq jours pour la procureure militaire en chef sortante
Le ministre ben Gvir ordonne que la cellule de la procureure militaire sortante dispose d'une surveillance renforcée
Ces mesures interviennent alors que Yifat Tomer Yerushalmi est soupçonnée d'avoir feint une tentative de suicide dimanche.
Israël somme le Hamas de restituer sans délai les corps des huit otages encore à Gaza
"L'organisation terroriste Hamas est tenue de remplir ses obligations et de libérer toutes les personnes enlevées, conformément à l'accord. Nous ne transigerons pas sur ce point et ne ménagerons aucun effort jusqu'à ce qu'elles soient toutes libérées, sans exception", a déclaré le bureau du Premier ministre dans un communiqué.