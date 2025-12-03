Israël va rouvrir le passage de Rafah pour les Gazaouis souhaitant se rendre en Egypte

Selon le communiqué du COGAT, cette décision a été prise « conformément à l’accord de cessez-le-feu et sous la direction des autorités politiques », soit avec l’approbation du Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui avait jusqu’ici bloqué cette ouverture en raison des retards dans les restitutions des corps des personnes enlevées.

Le passage de Rafah sera accessible uniquement aux résidents de Gaza, l’entrée de ressortissants égyptiens restant pour l’instant interdite. Le Coordonnateur des activités gouvernementales dans les Territoires précise que la sortie sera organisée « en coordination avec l’Égypte, après approbation sécuritaire par Israël et sous la supervision de la délégation de l’Union européenne », selon un mécanisme similaire à celui déployé en janvier 2025. Le quota journalier de passage sera défini ultérieurement avec les autorités égyptiennes.