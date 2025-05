126 équipes de pompiers luttent contre les incendies dans six secteurs

126 équipes de pompiers opèrent actuellement dans la vaste zone de l'incendie, avec l'aide des avions de lutte contre les incendies, dans six principaux secteurs : route de Burma, Eshtaol, Forêt des Saints, Canada Park, Shaar Hagaï, Shoresh Neve Ilan et Nataf. Le chef des pompiers israéliens, Eyal Caspi, a donné instruction à tous les commandants des différentes zones de concentrer leurs efforts au maximum dans les heures à venir, dans le but de tenter de prendre le contrôle des foyers d'incendie d'ici midi avant que les vents ne s'intensifient. "Les pompiers travaillent dans des conditions difficiles, avec héroïsme, dévouement et une véritable férocité", a-t-il déclaré. "Les équipes travaillent depuis de longues heures, presque sans pause ni repos, depuis hier matin jusqu'à maintenant, et continueront à travailler avec une grande intensité dans les prochains jours. Les pompiers prouvent encore et encore que les citoyens d’Israël peuvent avoir confiance en eux", a-t-il ajouté.