LIVE BLOG | Sud-Liban : frappe israélienne contre un terroriste dans la région d'Ansariyah
Gaza sud : Tsahal mène des frappes aériennes intensives dans la ville de Rafah (sources palestiniennes)
Les Libanais rapportent deux morts dans une attaque israélienne à l'intérieur du pays
Liban : nouvelle frappe israélienne sur un véhicule signalée dans la plaine de la Bekaa
Des informations en provenance du Liban font état d'une nouvelle frappe menée par un drone israélien contre un véhicule, près de la ville de Hoch el-Sayyed Ali, dans la plaine de la Bekaa.
Judée-Samarie : Tsahal mène des opérations antiterroristes nocturnes dans plusieurs localités
L'armée israélienne a mené des opérations antiterroristes nocturnes dans plusieurs secteurs de Judée-Samarie. Dans la région de Jayus, les soldats de Tsahal ont appréhendé quatre personnes qui menaient des activités terroristes dans la région et prévoyaient de commettre un attentat. dans les régions de Kifl Haris et Deir Istiya ont appréhendé Trois autres terroristes qui jetaient des pierres sur les véhicules israéliens circulant sur une route principale ont également été arrêtés. "Les forces de sécurité continuent d'opérer pour contrecarrer le terrorisme dans la région et contre toute personne qui nuit ou tente de nuire aux civils israéliens et aux forces de sécurité", a déclaré Tsahal.