Netanyahou : "Le Hamas a transféré le corps d'une femme gazaouie - et en paiera le prix. Nous œuvrerons pour le retour de Shiri Bibas"

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a commenté l'identification des corps d'Ariel et Kfir Bibas et a déclaré que "la cruauté des monstres du Hamas ne connaît aucune limite. Non seulement ils ont enlevé le père Yarden Bibas, la mère Shiri et leurs deux petits bébés. D'une manière cynique indescriptible, ils n'ont pas rendu Shiri et ont placé dans le cercueil le corps d'une femme gazaouie". Netanyahou a ajouté que "Israël agira avec détermination pour ramener Shiri à la maison avec tous les otages - vivants et décédés - et garantira que le Hamas paiera le prix fort pour cette violation cruelle et malveillante de l'accord".