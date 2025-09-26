Plus de 140 cibles frappées par Tsahal à travers la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures

L’armée israélienne a annoncé avoir frappé plus de 140 cibles à travers la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures, dans le cadre de l'opération "Chars de Gédéon II". Selon Tsahal, plusieurs divisions ont mené des actions coordonnées visant à détruire des infrastructures du Hamas, aussi bien en surface que dans des réseaux souterrains. La 98ᵉ division a notamment dirigé une frappe aérienne contre un terroriste transportant un engin piégé, provoquant des explosions secondaires attestant de la présence d’explosifs.

La 36ᵉ division a ciblé des tunnels et neutralisé des terroristes, avec le soutien de la brigade d’artillerie 282, qui a frappé plus de 35 positions stratégiques. De son côté, la 162ᵉ division a rapporté avoir mené des combats rapprochés, détruit des infrastructures et saisi de nombreuses armes et explosifs. Dans le nord de la bande de Gaza, la 99ᵉ division a repéré et éliminé plusieurs terroristes opérant à proximité de ses forces.