LIVE BLOG | Liban : Tsahal confirme avoir frappé un site de fabrication de missiles du Hezbollah
Des drones de Tsahal ont bombardé le site se trouvant dans la région de la Bekaa
Tsahal émet un nouvel avis d'évacuation pour certains quartiers de Gaza City
"Avertissement urgent à tous ceux qui n'ont pas encore quitté la zone du port de Gaza et le quartier de Rimal dans les blocs 724, 725, 777, 835, 704, 702, 709, près de la tour marquée en rouge et des tentes voisines dans la rue Amin al-Husseini. L'armée de défense d'Israël va bientôt attaquer le bâtiment en raison de la présence d'infrastructures terroristes du Hamas à l'intérieur ou à proximité", a indiqué le porte-parole de Tsahal en langue arabe. "Pour votre sécurité, vous devez évacuer immédiatement le bâtiment vers le sud, en direction de la zone humanitaire de Al-Mawasi".
https://x.com/i/web/status/1971493974515847263
"L'armée israélienne a récemment frappé, à l'aide de drones de l'armée de l'air et sous la direction des services de renseignement de l'AMAN, un site de fabrication de missiles de précision appartenant à l'organisation terroriste Hezbollah dans la région de la Bekaa au Liban", a fait savoir Tsahal. "L'existence du site visé constitue une violation des accords entre Israël et le Liban. L'armée israélienne continuera d'agir afin d'éliminer toute menace pesant sur l'État d'Israël".
https://x.com/i/web/status/1971482664839348341
Le cabinet du Premier ministre demande à Tsahal de diffuser le discours de Netanyahou à l'ONU aux soldats et aux Gazaouis
Le cabinet du Premier ministre demande à l'armée israélienne de diffuser le discours de Benjamin Netanyahou à l'ONU aux soldats du commandement sud, en particulier ceux combattant dans la bande de Gaza. Selon des sources proches du dossier, Netanyahou a l'intention de consacrer une grande partie de son discours au massacre du 7 octobre. On peut supposer que l'armée israélienne consacrera l'une de ses fréquences radio à ce sujet et invitera les soldats à écouter le discours via les centres de commandement (de la même manière qu'ils captent les ondes de la radio militaire).
Liban : frappe aérienne israélienne signalée dans la Bekaa
Des sources libanaise ont signalé des frappes aériennes israéliennes dans la région de Sha'ra, dans la Bekaa, près de la frontière entre le Liban et la Syrie.
https://x.com/i/web/status/1971473387307532739
L'Iran menace de stopper la coopération avec l'AIEA, en cas de rétablissement des sanctions
"En cas de rétablissement des résolutions du Conseil de sécurité (sanctions), Téhéran considérera que ses mesures de coopération pratique avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) sont 'terminées'", a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, selon des propos rapportés dans les médias arabes.
Plus de 140 cibles frappées par Tsahal à travers la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures
L’armée israélienne a annoncé avoir frappé plus de 140 cibles à travers la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures, dans le cadre de l'opération "Chars de Gédéon II". Selon Tsahal, plusieurs divisions ont mené des actions coordonnées visant à détruire des infrastructures du Hamas, aussi bien en surface que dans des réseaux souterrains. La 98ᵉ division a notamment dirigé une frappe aérienne contre un terroriste transportant un engin piégé, provoquant des explosions secondaires attestant de la présence d’explosifs.
https://x.com/i/web/status/1971463876257439989
La 36ᵉ division a ciblé des tunnels et neutralisé des terroristes, avec le soutien de la brigade d’artillerie 282, qui a frappé plus de 35 positions stratégiques. De son côté, la 162ᵉ division a rapporté avoir mené des combats rapprochés, détruit des infrastructures et saisi de nombreuses armes et explosifs. Dans le nord de la bande de Gaza, la 99ᵉ division a repéré et éliminé plusieurs terroristes opérant à proximité de ses forces.
Frappes israéliennes au Yémen : plusieurs responsables houthis éliminés
Des sources "bien informées" ont rapporté au journal yéménite Al-Muntasif (journal pro-Houthis), la mort d'un haut responsable houthi nommé Abd al-Wase Abu Taleb,à la suite des frappes israéliennes. Il est décrit comme l'un des leaders les plus influents au sein des services de sécurité et de renseignement nationaux et responsable direct des détentions dans les prisons houthies. Pendant plus d'une décennie, son nom a été associé à des cas de violations graves contre des détenus politiques, des militants et des journalistes. Selon certaines sources, le bombardement a également causé la mort et blessé d'autres hauts responsables et membres du système. Compte tenu de son rôle central dans la gestion des centres de détention pour la sécurité nationale et le renseignement, les analystes affirment que son absence pourrait laisser un vide important dans la hiérarchie du système de sécurité.
Les Houthis revendiquent le tir "réussi" d'un missile sur Israël hier soir
"Nous avons mené une opération militaire de grande qualité qui a frappé des cibles sensibles de l'ennemi israélien dans la région 'occupée' de Jaffa, à l'aide d'un missile balistique à ogives multiples de type 'Palestine 2' hypersonique", a déclaré le porte-parole des Houthis, Yahya Sarie. "L'opération a atteint ses objectifs avec succès", a-t-il affirmé. L'armée israélienne a intercepté hier soir un missile tiré depuis le Yémen. Aucune victime ni dégâts n'ont été signalés.
https://x.com/i/web/status/1971329212146713052
Kushner et Witkoff rencontrent de nouveau Benjamin Netanyahou à New York
Dans la nuit de jeudi à vendredi, Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump, et Steve Witkoff, envoyé spécial des États-Unis pour le Proche-Orient, ont été aperçus quittant l’hôtel Regency de New York, où séjourne le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Selon Witkoff, il existe l’espoir de parvenir à un accord en vue de la libération des otages. Plus tôt dans la journée, Kushner et Witkoff avaient déjà rencontré Netanyahou pour un entretien de près de deux heures, sans en dévoiler le contenu. Le chef du gouvernement israélien doit s’adresser cet après-midi à l’Assemblée générale de l’ONU, avant de rencontrer lundi le président Donald Trump à la Maison Blanche.