LIVE BLOG | 🔴 Libération des otages : des dizaines de terroristes se rassemblent sur la place centrale de Gaza

Avant le retrait du Sud-Liban, Tsahal continue de localiser des tunnels et des armes

La brigade 769 poursuit ses op√©rations de d√©minage avant un possible retrait dimanche. Les parachutistes ont d√©couvert d'importants tunnels du Hezbollah dans le secteur de Salouki, ainsi que des armes dans une mosqu√©e et un v√©hicule contenant mortiers, explosifs et roquettes. Les forces Golani ont √©galement trouv√© des camions lance-roquettes et plusieurs d√©p√īts d'armes.