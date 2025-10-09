Forum Tikva : "Les informations publiées au sujet de l'accord nous donnent de l'espoir"

"Les familles du forum Tikva œuvrent depuis près de deux ans pour obtenir la libération de tous les otages tout en préservant la sécurité d'Israël. Les informations publiées au sujet de l'accord nous donnent de l'espoir. Nous espérons sincèrement que l'accord en cours d'élaboration répondra à ces conditions et que nous pourrons bientôt serrer nos proches dans nos bras. Merci à tous ceux qui ont œuvré pour ramener tout le monde, et en particulier à nos soldats héroïques".