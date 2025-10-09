LIVE BLOG | Trois divisions de Tsahal qui combattent à Gaza City ont commencé à évacuer
Israël craint des affrontements avec la population palestinienne qui tentera de retourner vers le nord dès aujourd'hui, c'est pourquoi les forces se préparent à quitter la ville et ses environs
Forum Tikva : "Les informations publiées au sujet de l'accord nous donnent de l'espoir"
"Les familles du forum Tikva œuvrent depuis près de deux ans pour obtenir la libération de tous les otages tout en préservant la sécurité d'Israël. Les informations publiées au sujet de l'accord nous donnent de l'espoir. Nous espérons sincèrement que l'accord en cours d'élaboration répondra à ces conditions et que nous pourrons bientôt serrer nos proches dans nos bras. Merci à tous ceux qui ont œuvré pour ramener tout le monde, et en particulier à nos soldats héroïques".
Trois divisions de l'armée israélienne qui combattent dans la ville de Gaza ont commencé à évacuer leurs forces
Trois divisions de l'armée israélienne qui combattent dans la ville de Gaza ont commencé cette nuit à évacuer leurs forces de la ville et des camps de réfugiés situés à sa périphérie, conformément à l'accord conclu pour la libération des otages et la fin de la guerre. Israël craint des affrontements avec la population palestinienne qui tentera de retourner vers le nord dès aujourd'hui, c'est pourquoi les forces se préparent à quitter la ville et ses environs. Les forces israéliennes se déplaceront vers la ligne jaune. Par la suite, suite à la décision du gouvernement qui sera prise à 15h00, les habitants de la ville de Gaza seront autorisés à regagner leurs maisons dans 24 heures.
Les modifications apportées à la demande du Hamas prévoient un retrait plus important de Tsahal dans le sud de la bande de Gaza
Les modifications apportées aux cartes de retrait de Trump prévoient un retrait plus important des forces de l'armée israélienne dans la région de Khan Younès et dans le sud de la bande de Gaza en général, à la demande du Hamas, a rapporté Kan. Cela a été convenu hier, lors des dernières heures de négociation.
Les familles des otages invitent Donald Trump sur la place des Otages à Tel Aviv pour le remercier
Le Forum des familles des otages a adressé une lettre au président Donald Trump, l’invitant à se rendre sur la place des Otages à Tel-Aviv lors de sa prochaine visite en Israël. Dans leur message, les familles expriment leur "profonde gratitude" pour l’accord historique ayant permis le retour des captifs israéliens détenus par le Hamas et la fin de la guerre.
https://x.com/i/web/status/1976136229327409188
https://x.com/i/web/status/1976136229327409188
"Vous nous avez rendu ce que nous pensions avoir perdu à jamais", écrivent-elles, saluant le rôle décisif du président américain. Les signataires affirment que leur souhait le plus cher est de pouvoir "le remercier en personne", soulignant que ce rassemblement pourrait devenir "l’une des plus grandes démonstrations de soutien de l’histoire d’Israël envers un ami et allié".
Le gouvernement devrait voter uniquement la première phase de l'accord concernant la libération des otages
Le gouvernement devrait voter uniquement sur la première phase de l'accord, qui concerne uniquement la libération des otages en échange de la libération de terroristes et d'un retrait partiel de la bande de Gaza.
Responsables du Shas à i24NEWS : "nous n'hésiterons pas à revenir au gouvernement pour soutenir l'accord"
Des responsables du Shas ont déclaré à i24NEWS : "Si la majorité craint que l'accord ne soit pas adopté par le gouvernement, nous n'hésiterons pas à revenir au gouvernement pour soutenir l'accord".
"20 otages vivants seront libérés samedi ou dimanche, Tsahal se retirera de 70 % de Gaza" (source israélienne)
Une source israélienne bien informée affirme que 20 otages vivants seront libérés samedi ou dimanche et que l'armée israélienne se retirera de 70 % de la bande de Gaza.
L'accord devrait être signé aujourd'hui à midi
"Tous les otages seront libérés d'ici lundi", a affirmé Donald Trump lors d'un échange téléphonique avec des familles d'otages.
https://x.com/i/web/status/1976107893083562450
https://x.com/i/web/status/1976107893083562450