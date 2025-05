Hillary Clinton défend la gestion de Columbia face à l'antisémitisme

L'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a critiqué "l'attaque de Trump" contre l'université Columbia, affirmant lors d'une discussion dans un centre culturel de Manhattan que l'établissement a "excellemment géré" l'antisémitisme sur le campus. "Ils ont reconnu leurs erreurs et déclaré : 'Nous apporterons nous-mêmes les corrections nécessaires, sans que le gouvernement nous les impose'", a expliqué Clinton, qui enseigne à l'université. Elle a souligné qu'il "faut distinguer entre manifestation et perturbation ou occupation de bâtiments, ce qui ne relève pas de la liberté d'expression." Elle a également mis en garde contre les tentatives du président Donald Trump de trouver une voie juridique pour briguer un troisième mandat : "La meilleure réponse à cela serait que Barack Obama et Bill Clinton se présentent également."