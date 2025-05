Le ministre Katz annonce les six projets lauréats du Prix de sécurité d'Israël 2025

Le ministre de la Défense Israël Katz a annoncé les lauréats du Prix de sécurité d'Israël pour l'année 2025. Les projets primés sont le véhicule blindé de transport de troupes Eitan ; les avions de mission "Shavit", "Eitam" et "Oron" ; un système développé par le Shin Bet ; un développement techno-opérationnel de l'unité des opérations spéciales de la Direction du renseignement militaire et d'autres organismes ; les "technologies révolutionnaires" du Mossad et d'autres organismes ; et le "développement d'un système avancé révolutionnaire avec une réalisation technologique de niveau mondial" de la société Elbit Systems et d'autres organismes.