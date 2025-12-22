Israël : recours devant la Cour suprême contre la fermeture de la radio de l’armée

L’ONG Movement for Quality Government in Israel a saisi la Haute Cour de justice pour contester la décision gouvernementale de fermer la radio de l’armée. Selon l’organisation, cette mesure vise à affaiblir des médias jugés critiques envers le pouvoir.

Elle affirme que la décision repose sur des motivations politiques dissimulées.

Le mouvement soutient que la fermeture porterait gravement atteinte à la liberté d’expression et à la presse et rappelle que l’existence de la radio militaire est encadrée par la loi. Toute suppression devrait donc, selon lui, passer par un vote de la Knesset et non par une simple décision gouvernementale. Un gel immédiat de l’application de la mesure a été demandé. Les plaignants dénoncent également un possible favoritisme économique au profit de médias proches du pouvoir et estiment que cette décision nuirait durablement au pluralisme médiatique en Israël.