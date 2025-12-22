LIVE BLOG | Sud-Liban : Tsahal frappe plusieurs terroristes du Hezbollah dans la région de Sidon
Hier, deux terroristes du Hezbollah avaient déjà été éliminés au Sud-Liban
Benjamin Netanyahou reçoit le Premier ministre grec à Jérusalem
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s’est entretenu à Jérusalem avec son homologue grec Kyriákos Mitsotákis. La rencontre s’est tenue dans le cadre du sommet trilatéral Israël–Grèce–Chypre, accueilli par Netanyahou à l’hôtel King David.
Les deux dirigeants ont d’abord tenu un entretien en tête-à-tête. Ils ont ensuite participé à une réunion élargie avec les ministres des Affaires étrangères et plusieurs hauts responsables. Les discussions ont porté sur la coopération régionale et les enjeux stratégiques communs.
Gaza : Ankara table sur une deuxième phase du plan Trump début 2026
La Turquie s’attend à ce que la deuxième phase du plan de cessez-le-feu à Gaza porté par le président américain Donald Trump débute au début de l’année 2026, a indiqué le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan. S’exprimant lors d’une conférence de presse à Damas, le chef de la diplomatie turque a précisé que cette perspective faisait suite à des discussions menées à Miami avec des responsables américains, qataris et égyptiens. Selon lui, les échanges ont principalement porté sur les obstacles politiques et sécuritaires qui freinent le passage à l’étape suivante de l’accord. Ankara estime que l’enjeu central réside désormais dans la mise en place d’une gouvernance de Gaza confiée à une entité palestinienne, condition jugée indispensable à toute stabilisation durable. La Turquie plaide ainsi pour une solution politique encadrée par un effort régional et international coordonné, à même de consolider le cessez-le-feu et d’ouvrir la voie à une sortie de crise à long terme pour le territoire.
Gaza : Yaïr Golan dénonce l’absence d’alternative politique à Hamas
Poursuivant ses critiques, Yair Golan a également mis en cause la gestion de la guerre à Gaza par Benjamin Netanyahou. Selon lui, l’exécutif n’a jamais cherché à mettre en place une alternative crédible au pouvoir du Hamas dans le territoire. Il reproche au Premier ministre de ne pas avoir engagé d’initiative politique structurée après les opérations militaires. Cette absence de vision aurait permis, d’après Golan, à l’organisation terroriste de se reconstituer. Le Hamas aurait ainsi conservé le contrôle de la population civile de Gaza. Pour le dirigeant des Démocrates, l’usage de la force sans arrangements politiques contraignants est une impasse stratégique. Il juge que Netanyahou a agi sans plan de gouvernance post-conflit. Une telle approche compromet, selon lui, la stabilité régionale et la sécurité d’Israël. Yaïr Golan appelle à une refonte complète de la doctrine politique accompagnant l’action militaire.
Israël : Yair Golan accuse Netanyahou d’avoir "dilapidé" les victoires militaires
Le chef du parti Les Démocrates, Yair Golan, a vivement critiqué le Premier ministre Benjamin Netanyahou, l’accusant d’avoir échoué à transformer les succès militaires d’Israël en avancées politiques durables. S’exprimant avant une réunion de son groupe à la Knesset, Golan a estimé que les opérations menées contre l’Iran et à Gaza avaient été conduites sans stratégie diplomatique claire. Il a rappelé que Netanyahou avait proclamé en juin une « victoire historique » contre l’Iran, affirmant avoir neutralisé la menace nucléaire et balistique iranienne. Or, moins de six mois plus tard, selon Golan, le chef du gouvernement se rendrait à Washington pour solliciter l’aval américain en vue d’une nouvelle attaque. Pour l’élu de gauche, l’armée israélienne a remporté la guerre, mais le pouvoir politique a « fait perdre Israël » sur le plan stratégique. Il déplore l’absence d’accord international renforcé et de coalition régionale pour contenir durablement Téhéran. Golan estime que cette gestion met en danger la supériorité sécuritaire d’Israël à long terme. Il accuse Netanyahou d’avoir recours à la force sans objectif politique défini ni stratégie de sortie. Le Premier ministre est, selon lui, devenu « un danger pour la sécurité d’Israël ».
Israël : recours devant la Cour suprême contre la fermeture de la radio de l’armée
L’ONG Movement for Quality Government in Israel a saisi la Haute Cour de justice pour contester la décision gouvernementale de fermer la radio de l’armée. Selon l’organisation, cette mesure vise à affaiblir des médias jugés critiques envers le pouvoir.
Elle affirme que la décision repose sur des motivations politiques dissimulées.
Le mouvement soutient que la fermeture porterait gravement atteinte à la liberté d’expression et à la presse et rappelle que l’existence de la radio militaire est encadrée par la loi. Toute suppression devrait donc, selon lui, passer par un vote de la Knesset et non par une simple décision gouvernementale. Un gel immédiat de l’application de la mesure a été demandé. Les plaignants dénoncent également un possible favoritisme économique au profit de médias proches du pouvoir et estiment que cette décision nuirait durablement au pluralisme médiatique en Israël.
Yaïr Lapid et Benny Gantz dénoncent la commission d’enquête voulue par Benjamin Netanyahou
Le chef de l’opposition Yair Lapid a accusé la coalition de vouloir enterrer la vérité sur les défaillances du 7 octobre. Il affirme que la commission d’enquête proposée par le gouvernement est conçue pour masquer les responsabilités politiques.
Selon lui, ses membres seraient choisis par ceux-là mêmes qui ont échoué. Lapid parle d’une tentative de manipulation de l’opinion publique et de destruction de preuves.
De son côté, Benny Gantz a jugé ce projet contraire à l’intérêt national. Il a estimé que le système judiciaire ne porte aucune responsabilité dans les événements du 7 octobre.
Par ailleurs, Benny Gantz accuse le gouvernement de chercher à gagner du temps pour échapper à ses responsabilités. Il a réaffirmé son souhait de voir Benjamin Netanyahou remplacé. L’ancien ministre appelle à la formation d’un large gouvernement sioniste pour isoler les extrémistes et restaurer la confiance publique.
L'Iran procède a des essais de tirs de missiles balistiques à grande échelle
Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a procédé à des essais de tirs de missiles balistiques à grande échelle dans plusieurs régions d'Iran. De l'est, à Mashhad, à Khorramabad, Kermanshah, Mahabad, Ispahan, Shiraz et Téhéran, en passant par le centre et l'ouest de l'Iran. Fars News a confirmé qu'il s'agissait d'un vaste exercice militaire mené en Iran.
Plusieurs Israéliens arrêtés par Tsahal après avoir pénétré en Syrie sans autorisation
Il y a peu, l'armée israélienne a reçu un signalement selon lequel plusieurs citoyens israéliens auraient franchi la frontière dans la région du Golan pour entrer en territoire syrien, a fait savoir Tsahal. Les forces israéliennes se sont rendues sur place, ont localisé les civils et les ont ramenés en toute sécurité en territoire israélien. Les personnes appréhendées seront remis à la police israélienne. "L'armée israélienne condamne fermement cet incident et souligne qu'il s'agit d'un acte grave constituant une infraction pénale qui met en danger les civils et les forces de l'armée israélienne.
"Il y a peu, l'armée israélienne a frappé plusieurs terroristes du Hezbollah dans la région de Sidon, dans le sud du Liban", a fait savoir Tsahal
Sud-Liban : Tsahal élimine deux terroristes du Hezbollah impliqués dans la reconstruction d'infrastructures militaires
L'armée israélienne a frappé deux terroristes du Hezbollah dans la région de Yater, dans le sud du Liban. Dans le cadre de ces frappes, l'armée israélienne a éliminé un terroriste impliqué dans des tentatives de reconstruction d'infrastructures militaires du Hezbollah dans la région. Ces tentatives constituaient une violation des accords entre Israël et le Liban. Au cours de la semaine dernière, les troupes opérant sous le commandement de la 91e division ont éliminé quatre terroristes dans le sud du Liban. L'armée israélienne continuera à mener des opérations afin d'éliminer toute menace contre l'État d'Israël.
Venezuela : les États-Unis poursuivent un pétrolier ayant des liens avec l’Iran et le Hezbollah
Australie : la Nouvelle-Galles du Sud présente des "réformes strictes en matière d'armes à feu"
Le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud convoque son parlement pendant deux jours pour présenter les "réformes les plus strictes du pays en matière d'armes à feu".
"Toute tentative de séparer les communautés juives d’Israël échouera", a déclaré le consul d'Israël à New York, Ofir Akunis.
Le Liban prévoit de déclarer en janvier le sud du Litani "zone démilitarisée"
Le journal libanais Al-Akhbar, affilié au Hezbollah, a rapporté que le Premier ministre libanais Najib Mikati "entend déclarer lors de la réunion du cabinet libanais prévue le 5 janvier que la zone située au sud du fleuve Litani est devenue une zone démilitarisée".
Gaza sud : Tsahal mène des frappes dans les zones qu'elle contrôle (sources palestiniennes)
Des informations en provenance de Gaza indiquent que l'armée israélienne mène des frappes aériennes dans les zones qu'elle contrôle, à l'est de Khan Younès et de Rafah, dans le sud du territoire palestinien.
Égypte : "Nous espérons passer à la deuxième phase du plan pour Gaza en janvier"