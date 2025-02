Des activistes pro-israéliens exigent des sanctions contre Columbia pour antisémitisme

Le groupe de défense StopAntisemitism a demandé jeudi à l'administration Trump de supprimer les financements fédéraux de l'Université Columbia et du Barnard College, accusant ces institutions de ne pas protéger leurs étudiants juifs face à l'escalade des manifestations anti-israéliennes sur le campus. "L'administration universitaire a complètement échoué à protéger les étudiants, professeurs et personnel juifs et israéliens, permettant à un environnement hostile et dangereux de se développer sans contrôle", a écrit Liora Rez, directrice exécutive de StopAntisemitism, dans une lettre adressée à Leo Terrell, responsable de la nouvelle task force contre l'antisémitisme. Cette demande fait suite à une manifestation menée par Students for Justice in Palestine (SJP) mercredi à Barnard, où des manifestants ont agressé un agent de sécurité. Columbia, qui a reçu environ 1,3 milliard de dollars de subventions fédérales en 2024, est critiquée pour sa gestion des manifestations anti-israéliennes depuis l'attaque du Hamas en octobre 2023.