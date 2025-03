Le conseiller libanais de Trump rencontre le chef du conseil de Samarie à Washington

Masaad Boulos, beau-parent libanais du président américain Donald Trump et son proche conseiller, a rencontré à son domicile de Washington Yossi Dagan, président du conseil de Samarie. Cette rencontre s'est tenue dans le cadre d'un marathon de réunions organisé par Dagan à Washington avec son équipe, visant à renforcer les coalitions en faveur des implantations en Samarie et à informer, expliquer et promouvoir la compréhension, auprès de l'administration Trump et des élus du Congrès et du Sénat, de l'importance d'appliquer la souveraineté en Judée et Samarie.