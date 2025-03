Les familles des otages exigent de Netanyahou un accord permettant le retour immédiat et en une fois des 59 captifs restants

"Nous exigeons que Netanyahou accorde à l'équipe de négociation un mandat complet pour parvenir à un accord sur le retour immédiat et d'un seul coup des 59 personnes enlevées", a déclaré le Forum des familles des otages. "Un accord global visant à restituer tous les otages est possible et constitue une obligation du gouvernement israélien envers ses citoyens qui restent dans les tunnels du Hamas. Le fait de traîner les pieds dans les négociations coûtera la vie à des otages supplémentaires et la perte de la possibilité de ramener les morts pour les enterrer et de tourner la page pour leurs familles. Le temps presse".