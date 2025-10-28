LIVE BLOG | Les restes humains remis par le Hamas sont ceux d'un otage dont le corps a été restitué précédemment
Ce n'est pas la première fois que l'organisation terroriste transfère à Israël un corps qui n'est pas celui d'un otage
Violation de l'accord de cessez-le-feu : Israël suspend l'entrée du Hamas pour la recherche de corps d'otages dans les territoires qu'il contrôle
Les appels à une riposte ferme contre le Hamas se multiplient au sein de l'exécutif
Après qu'il a été estimé que les restes du corps transféré la nuit dernière appartenaient à un corps d'otage précédemment restitué, le ministre Smotrich a exigé la convocation immédiate du cabinet restreint et l'arrestation des terroristes libérés suite à l'accord de cessez-le-feu. Itamar Ben Gvir a appelé à la destruction du Hamas « une fois pour toutes ».
Corps d'otage : le cabinet sécuritaire va tenir une réunion d'urgence pour discuter des sanctions
Le cabinet discutera des mesures de sanction contre le Hamas, alors que les restes humains remis lundi soir ne sont pas ceux de l'un des 13 otages encore à Gaza, mais qu'ils appartiennent à un otage dont le corps a été précédemment restitué.
La dépouille remise lundi soir par le Hamas à Israël ne serait pas celle d'un otage
Selon les premiers tests effectués par l'institut médico-légal d'Israël, il apparaît de plus en plus probable que la dépouille remise lundi soir par le Hamas n'est pas celle d'un otage. Ce ne serait pas la première fois qu'un tel scénario se produit. Dans les premiers jours du cessez-le-feu, l'organisation terroriste avait transféré la dépouille d'un Gazaoui présentée comme celle d'un otage.