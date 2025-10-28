Les appels à une riposte ferme contre le Hamas se multiplient au sein de l'exécutif

Après qu'il a été estimé que les restes du corps transféré la nuit dernière appartenaient à un corps d'otage précédemment restitué, le ministre Smotrich a exigé la convocation immédiate du cabinet restreint et l'arrestation des terroristes libérés suite à l'accord de cessez-le-feu. Itamar Ben Gvir a appelé à la destruction du Hamas « une fois pour toutes ».