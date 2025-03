LIVE BLOG | La Maison Blanche rejette le plan égyptien pour Gaza

"En seulement six semaines, Donald Trump a permis la libération de plus d'une douzaine d'otages", déclare Elise Stefanik

"Le leadership fort et audacieux du président Donald Trump a permis à plus d'une douzaine d'otages américains d'être libérés et de rentrer chez eux dans le monde entier, y compris son invité de ce soir, Marc Fogel. Et il n'y a pas que des Américains, des otages innocents pris par le Hamas ont été ramenés chez eux grâce à l'action du président", a écrit sur X l'ambassadrice des Etats-Unis à l'ONU désignée par Trump, Elise Stefanik". "Nous ne nous arrêterons pas tant que tous les otages n'auront pas été ramenés chez eux !"