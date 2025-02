"Je me fiche des 'cérémonies' du Hamas, je veux que mon fils rentre à la maison", déclare le père d'Edan Alexander

"Je dirai aux dirigeants israéliens et américains que je me fiche complètement que les otages soient exposés. S'il y a des cérémonies, je m'en fiche. Cela ne me dérange pas qu'il soit présenté en cérémonie, je le veux à la maison. Peu importe qu'ils soient présentés ou non, nous savons à quoi nous sommes confrontés, c'est un ennemi coriace et nous devons y faire face", a déclaré le père de l'otage israélo-américain, Edan Alexander lors d'une interview accordée à la chaîne américaine NewsNation. Edan Alexander, devrait être libéré lors de la deuxième phase de l'accord entre Israël et le Hamas, qui n'a pas encore débuté et qui s'annonce dores et déjà difficile.