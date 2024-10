LIVE BLOG | La "Résistance islamique en Irak" revendique le lancement de deux drones au nord et au sud

Tsahal sur les sirènes au nord : "Une cible aérienne suspecte identifiée depuis le Liban, aucun impact détecté"

Suite aux alertes concernant une possible infiltration d'un engin volant hostile à Acre, Nahariya et Rosh Hanikra, Tsahal a précisé qu'"une cible aérienne suspecte en provenance du Liban a été détectée. Aucun impact n'a été identifié et aucun dommage ou blessé n'a été signalé. L'incident est clos".