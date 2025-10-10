Des Israéliens se réunissent pour prier sur la place des Otages à Tel Aviv

Plusieurs personnalités telles que l'ancien Premier ministre, Naftali Bennett, ou des proches d'otages, notamment, le père d'Omri Miran, Dani, et l'oncle d'Omer Neutra, ainsi que plusieurs rabbins et citoyens israéliens, ont participé aux prières.