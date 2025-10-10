LIVE BLOG | La Knesset ouvrira exceptionnellement une séance plénière lundi, veille de fête juive, pour le discours de Trump
La venue en Israël du président américain a été reportée à lundi après initialement avoir été prévue plus tôt
La Knesset se prépare au discours de Donald Trump de lundi
La Knesset se prépare à ouvrir de manière exceptionnelle une séance plénière lundi, veille de fête (Simhat Torah), en l'honneur de la visite de Trump.
Antonio Guterres : "Tous les otages doivent être libérés dans la dignité"
"J'exhorte tout le monde à respecter pleinement les termes de l'accord afin de garantir un cessez-le-feu et la libération des otages à Gaza", a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. "Tous les otages doivent être libérés dans la dignité. Un cessez-le-feu permanent doit être garanti. Les travailleurs humanitaires doivent bénéficier d'un accès complet, sûr et durable", a-t-il ajouté. "Nous avons tous attendu trop longtemps ce moment. Nous devons maintenant en tirer pleinement parti".
https://x.com/i/web/status/1976369580244103185
Des Israéliens se réunissent pour prier sur la place des Otages à Tel Aviv
Plusieurs personnalités telles que l'ancien Premier ministre, Naftali Bennett, ou des proches d'otages, notamment, le père d'Omri Miran, Dani, et l'oncle d'Omer Neutra, ainsi que plusieurs rabbins et citoyens israéliens, ont participé aux prières.
Judée-Samarie : une alerte à l'infiltration terroriste déclenchée tôt ce matin à Kochav HaShahar
Le porte-parole de l'armée israélienne a fait le point sur l'alerte concernant une possible infiltration de terroristes à Kochav HaShachar, dans la région de Binyamin, et a indiqué qu'un suspect avait été signalé alors qu'il tentait de s'introduire dans une maison de la localité. Il a également été rapporté que les forces de l'armée israélienne se sont rendues sur place et fouillent actuellement la zone avec des renforts dépêchés sur les lieux
Tsahal détruit le domicile de l'un des deux terroristes de l'attentat meurtrier de Ramot
Dans un petit village de la région de Binyamin, en Judée-Samarie, les forces de défense israéliennes ont détruit cette nuit la maison de Mohammed Taha, l'un des deux terroristes auteurs de l'attentat à l'arme à feu meurtrier au carrefour de Ramot à Jérusalem, le 8 septembre dernier. La maison de l'autre terroriste, Motna Omar, originaire du village de Kubayba, en Judée-Samarie, a été détruite par Tsahal il y a environ deux semaines.
Du personnel américain sera chargé de surveiller l'accord entre Israël et le Hamas
"Jusqu'à 200 membres du personnel américain, déjà stationnés au CENTCOM, seront chargés de surveiller l'accord de paix en Israël et travailleront avec d'autres forces internationales sur le terrain", a fait savoir l'attachée de presse de la Maison Blanche, Karoline Leavitt en réaction aux affirmations de Fox News, qu'elle a qualifiées de fausses selon lesquelles des soldats américains superviseraient le cessez-le-feu.
https://x.com/i/web/status/1976423398164332631
Le gouvernement israélien a approuvé dans la nuit l'accord de cessez-le-feu et de libération des otages
"Le gouvernement vient d'approuver le plan de libération de tous les otages, vivants ou morts", a indiqué dans la nuit le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Selon le plan Trump, "la guerre prendra fin immédiatement après l'approbation du gouvernement israélien". Le cessez-le-feu à Gaza est donc officiellement entré en vigueur avec cette approbation par Israël.
La visite de Trump en Israël reportée à lundi
La visite du président américain Donald Trump en Israël devrait être reportée pour l'instant à lundi, selon une source proche du dossier, qui souligne toutefois que tout peut encore changer.