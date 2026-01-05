LIVE BLOG | Le domicile du terroriste ayant perpétré l'attentat meurtrier dans le nord a été détruit

L'Iran accuse Israël et les Etats-Unis "d'inciter à la haine et d'encourager à la violence"

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, a dénoncé lundi les déclarations de Netanyahou et des responsables américains sur la situation intérieure iranienne, les accusant d'"inciter à la haine" et d'"encourager le terrorisme, la violence et le meurtre". Il a averti que "les forces armées iraniennes ne feront preuve d'aucune clémence pour défendre l'intégrité du pays". Baghaei a ajouté qu'"Israël attend la moindre occasion pour saper notre unité nationale", réaffirmant que l'Iran "s'oppose à toute atteinte à la souveraineté nationale des États indépendants et rejette le recours à la force sous quelque prétexte que ce soit".