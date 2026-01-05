LIVE BLOG | Le domicile du terroriste ayant perpétré l'attentat meurtrier dans le nord a été détruit
L'attaque perpétrée le 26 décembre a fait deux morts
Iran : les protestations se sont étendues à 222 villes et localités, au moins 19 morts
"Aucun changement dans nos relations avec le Venezuela", affirme l'Iran
Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Bagaie, a affirmé qu'« aucun changement » n'était intervenu dans les relations entre Téhéran et le Venezuela suite à la capture du président Nicolas Maduro par l'armée américaine. « Nos relations avec tous les pays, y compris le Venezuela, sont fondées sur le respect mutuel et il en sera toujours ainsi », a-t-il déclaré. « Nous sommes en contact avec les autorités vénézuéliennes », a-t-il ajouté.
L'Iran accuse Israël et les Etats-Unis "d'inciter à la haine et d'encourager à la violence"
Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, a dénoncé lundi les déclarations de Netanyahou et des responsables américains sur la situation intérieure iranienne, les accusant d'"inciter à la haine" et d'"encourager le terrorisme, la violence et le meurtre". Il a averti que "les forces armées iraniennes ne feront preuve d'aucune clémence pour défendre l'intégrité du pays". Baghaei a ajouté qu'"Israël attend la moindre occasion pour saper notre unité nationale", réaffirmant que l'Iran "s'oppose à toute atteinte à la souveraineté nationale des États indépendants et rejette le recours à la force sous quelque prétexte que ce soit".
Arrestation de quatre juifs suspectés d'avoir vandalisé un cimetière musulman
La police a arrêté quatre jeunes hommes juifs, âgés de 18 à 20 ans, soupçonnés d'avoir vandalisé des tombes dans un cimetière musulman près de la Vieille Ville de Jérusalem. La police compte demander au tribunal de prolonger leur détention
Le domicile du terroriste ayant perpétré l'attentat meurtrier dans le nord a été détruit
L'armée israélienne a annoncé la démolition du domicile d'Ahmed Abdel Rahim Muhammad Abu Alroub, auteur de l'attaque à l'arme blanche et à la voiture bélier perpétrée la semaine dernière dans le nord d'Israël. L'attaque a fait deux morts – Shimshon Mordechai et Aviv Maor – et plusieurs blessés. Le domicile avait été bouclé dès le 28 décembre, deux jours après l'attentat. Par ailleurs, l'employeur du terroriste a été mis en examen par le parquet de Tibériade, qui demande son maintien en détention.