Herzog félicite Yuval Raphael : "Tu as brisé le plafond le plus haut, pense où tu étais il y a 590 jours"

Le président israélien Isaac Herzog s'est entretenu avec Yuval Raphael, représentante d'Israël à l'Eurovision 2025, pour la féliciter de sa performance et de l'honneur qu'elle a apporté à l'État d'Israël. Lors de leur conversation, Herzog a déclaré : "En réalité, c'est toi la véritable gagnante. Tout d'abord, ta prestation était époustouflante. Cent sur cent. J'étais tellement ému que j'ai applaudi avec enthousiasme." Il a ajouté : "Tu es simplement la fille israélienne de nous tous, celle qui a brisé le plus grand plafond au monde. Quand on pense où tu étais il y a 590 jours... Ton cri 'Am Israël Haï' (le peuple d'Israël vit) a fait vibrer tous les cœurs."