LIVE BLOG | Le Hamas affirme qu’un otage mort se trouve à "sept étages sous terre" et d'autres à proximité d’explosifs

Le Hamas prévient que tout nouveau retard dans la réouverture du poste frontière de Rafah affectera les efforts de recherche des corps des otages

Dans un communiqué, le Hamas a déclaré que les corps restants sont enterrés dans des tunnels détruits par les frappes israéliennes ou sous les décombres de bâtiments bombardés, et que leur récupération "pourrait prendre un certain temps", car leur extraction nécessite du matériel et des machines qu'Israël n'autorise pas à entrer à Gaza.