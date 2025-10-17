LIVE BLOG | Le Hamas affirme qu’un otage mort se trouve à "sept étages sous terre" et d'autres à proximité d’explosifs
Dans un communiqué, le Hamas a déclaré que les corps restants sont enterrés dans des tunnels détruits par les frappes israéliennes ou sous les décombres de bâtiments bombardés, et que leur récupération "pourrait prendre un certain temps", car leur extraction nécessite du matériel et des machines qu'Israël n'autorise pas à entrer à Gaza.
L'ancien otage Omri Miran quitte l'hôpital Ichilov
"Le centre médical Ichilov de Tel Aviv informe qu'Omri Miran, qui nous est arrivé lundi, a quitté l'hôpital aujourd'hui (vendredi) après avoir passé tous les examens nécessaires", a indiqué l'établissement hospitalier. "Le centre médical Ichilov continuera à l'accompagner, lui et sa famille, et à assurer un suivi médical et à effectuer les examens nécessaires. Nous appelons le public et les médias à continuer de respecter la vie privée de la famille en ces jours difficiles. À Ichilov, nous espérons que tous les otages seront rapidement libérés, jusqu'au dernier".
Les forces de sécurité évacuent des militants qui perturbaient le passage de l'aide humanitaire vers Gaza
Les forces de l'armée israélienne et de la police ont commencé à évacuer les militants de Tzohar qui perturbaient le passage des camions d'aide humanitaire vers Gaza. Ce blocage a été décidé par le mouvement "suite à la violation de l'accord par le Hamas qui refuse de restituer les corps des otages".
Sud-Liban : Israël frappe des infrastructures du Hezbollah pour empêcher sa reconstitution militaire
Le porte-parole en arabe de l’armée israélienne a annoncé que Tsahal a mené des frappes dans la région de Mazraat Sinay, dans le sud du Liban, visant des infrastructures utilisées par le Hezbollah pour reconstruire ses capacités militaires. Selon sa déclaration, ces frappes s’inscrivent dans les efforts continus de Tsahal pour empêcher la reconstitution du potentiel militaire du mouvement terroriste, en ciblant notamment les ingénieurs, entrepreneurs et hommes d’affaires liés au Hezbollah et financés par l’Iran. L’armée précise qu’une frappe similaire a été menée la semaine dernière dans la région de Mseileh contre des équipements d’une société appartenant à la famille Tabaja, sanctionnée par les États-Unis pour son soutien économique au Hezbollah. Tsahal anticipe que "la propagande du Hezbollah" accusera Israël d’avoir visé des sites civils, mais rejette ces affirmations, accusant le mouvement libanais d’exploiter les infrastructures civiles à des fins militaires.
https://x.com/i/web/status/1978899445082394966
Le Hamas déclare avoir mené des raids contre les "collaborateurs et mercenaires de l'ennemi"
"Dans le cadre de l'opération de dissuasion en cours, nous avons mené hier une série de raids spéciaux contre les repaires des collaborateurs et mercenaires de l'ennemi, qui tentaient de se cacher parmi les civils", a indiqué l'unité de "dissuasion" de la sécurité de la "résistance" du Hamas. "Certains d'entre eux ont été neutralisés, tandis que d'autres sont actuellement interrogés par les autorités de sécurité compétentes". "Parallèlement, ces derniers jours ont vu une augmentation du nombre de personnes qui se sont rendues aux autorités de sécurité dans différentes zones de la bande de Gaza", a affirmé le groupe terroriste.
Sud-Liban : frappe israélienne présumée signalée à Yaroun
Une explosion a été signalée tôt ce matin dans la ville de Yaroun, dans le sud du Liban, vraisemblablement à la suite d'une frappe de l'armée israélienne.
Une tentative de contrebande d'armes par drone déjouée à la frontière égyptienne
"Une tentative de contrebande d'armes à l'aide d'un drone dans la région de la brigade de Paran (frontière égyptienne) a été déjouée. Les armes - deux pistolets et trois chargeurs - ont été transférées aux forces de sécurité pour suite à donner", a indiqué l'armée israélienne.
L'ancien otage Matan Zangauker quitte l'hôpital Ichilov
Le centre médical Ichilov de Tel Aviv a annoncé ce matin que l'ancien otage récemment libéré, Matan Zangauker, a quitté l'hôpital après avoir passé tous les examens nécessaires.
La ligne jaune à Gaza sera physiquement signalée par un marquage continu spécial sur le terrain
Conformément aux instructions du ministre israélien de la Défense, Israël Katz, la ligne jaune sur laquelle l'armée israélienne s'est déployée sur plus de 50 % du territoire de Gaza sera physiquement marqué par Tsahal. Un marquage continu spécial déterminera clairement où passe la ligne de séparation sécuritaire et politique où l'armée israélienne est déployée, afin d'avertir terroristes du Hamas et habitants de Gaza que toute violation et toute tentative de franchir la ligne seront accueillies par des tirs.
Bombardements signalés dans le centre de la bande de Gaza
Les Palestiniens de Gaza signalent des tirs d'artillerie parallèlement aux bombardements des forces israéliennes au nord-est du camp d'Al-Bureij, au centre de la bande de Gaza.
Le Hamas affirme qu’un otage mort se trouve à "sept étages sous terre" et d'autres à proximité d’explosifs
Selon une source informée citée par i24NEWS, le Hamas aurait déclaré ces derniers jours, lors de discussions avec les médiateurs, qu’un otage décédé se trouverait dans une zone souterraine à une profondeur de "sept étages". Le mouvement terroriste aurait également affirmé que d’autres otages se trouvent à proximité d’explosifs qui n’ont pas encore détoné.