LIVE BLOG | Le Hamas et la Croix-Rouge vont rechercher des corps d'otages à l'intérieur de la ligne jaune

Gaza : ouverture du point de passage de Zikim pour faciliter l'entrée de l'aide humanitaire

Le point de passage de Zikim a été ouvert pour faciliter l'entrée des camions d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, a déclaré mercredi le coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT) du ministère de la Défense. Selon le COGAT, le point de passage a été ouvert suite à une directive gouvernementale, et les livraisons d'aide sont coordonnées par les Nations Unies et d'autres organisations internationales.