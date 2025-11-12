LIVE BLOG | Le Hamas et la Croix-Rouge vont rechercher des corps d'otages à l'intérieur de la ligne jaune

Il reste toujours quatre dépouilles d'otages à Gaza

Un homme armé portant l'uniforme des Brigades al-Qassam, la branche militaire du Hamas, monte la garde tandis que des véhicules de la Croix-Rouge transportant des cercueils contenant les corps de quatre otages décédés quittent un entrepôt pour Israël, dans la ville de Gaza, le mardi 14 octobre 2025.
Des armes du Hamas découvertes dans une école de Beeri 

Des équipes civiles de reconstruction ont découvert des armes de type Kalachnikov et des talkies-walkies du Hamas dans une école maternelle du kibboutz Beeri, a indiqué la police. Des démineurs, dépêchés sur place, ont constaté que les armes étaient chargées et prêtes à l'emploi. Ils les ont neutralisées de manière contrôlée. 

Gaza : ouverture du point de passage de Zikim pour faciliter l'entrée de l'aide humanitaire

Le point de passage de Zikim a été ouvert pour faciliter l'entrée des camions d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, a déclaré mercredi le coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT) du ministère de la Défense. Selon le COGAT, le point de passage a été ouvert suite à une directive gouvernementale, et les livraisons d'aide sont coordonnées par les Nations Unies et d'autres organisations internationales.

Le Hamas et la Croix-Rouge vont rechercher des corps d'otages à l'intérieur de la ligne jaune

