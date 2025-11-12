LIVE BLOG | Le Hamas et la Croix-Rouge vont rechercher des corps d'otages à l'intérieur de la ligne jaune
Il reste toujours quatre dépouilles d'otages à Gaza
Des armes du Hamas découvertes dans une école de Beeri
Des équipes civiles de reconstruction ont découvert des armes de type Kalachnikov et des talkies-walkies du Hamas dans une école maternelle du kibboutz Beeri, a indiqué la police. Des démineurs, dépêchés sur place, ont constaté que les armes étaient chargées et prêtes à l'emploi. Ils les ont neutralisées de manière contrôlée.
Gaza : ouverture du point de passage de Zikim pour faciliter l'entrée de l'aide humanitaire
Le point de passage de Zikim a été ouvert pour faciliter l'entrée des camions d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, a déclaré mercredi le coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT) du ministère de la Défense. Selon le COGAT, le point de passage a été ouvert suite à une directive gouvernementale, et les livraisons d'aide sont coordonnées par les Nations Unies et d'autres organisations internationales.
