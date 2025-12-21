LIVE BLOG | Eyal Zamir menace l'Iran : "Israël continuera à frapper là où cela sera nécessaire"
Nucléaire iranien : Téhéran reconnaît de lourds dégâts mais affirme sa capacité intacte
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a reconnu que les installations nucléaires de l’Iran avaient subi de « sérieux dommages » lors de la guerre de douze jours avec Israël en juin.
Dans un entretien accordé à Russia Today, il a toutefois assuré que le programme nucléaire iranien n’avait pas été détruit. « La vérité est que nos installations ont été sévèrement endommagées », a-t-il déclaré. Mais, a-t-il ajouté, « la technologie est toujours là, et la technologie ne se bombarde pas ». Selon lui, Téhéran a déjà reconstruit tout ce qui avait été touché lors de « l’agression précédente ».
Le chef de la diplomatie iranienne a réaffirmé l’attachement de son pays à son droit à l’enrichissement de l’uranium. Il a également mis en garde contre une nouvelle attaque israélienne. « S’ils veulent répéter la même expérience ratée, ils n’obtiendront pas un meilleur résultat », a-t-il averti.
Gaza : l’armée israélienne élimine des terroristes ayant franchi la « ligne jaune »
Tsahal a annoncé avoir mené plusieurs frappes aériennes contre des terroristes ayant franchi la « ligne jaune » dans le nord de la bande de Gaza. Trois incidents distincts ont été recensés, impliquant des suspects s’approchant de forces israéliennes.
Selon l’armée, les terroristes visés représentaient une menace immédiate.
Les frappes ont été menées par l’aviation pour « éliminer le danger ».
Depuis le cessez-le-feu d’octobre, de tels incidents se produisent quasi quotidiennement.
Philippines : des mosquées mobilisées après l’attentat antisémite de Sydney
Soixante-dix mosquées de la ville de Davao, dans le sud des Philippines, ont décidé d’afficher les photographies des auteurs de l’attentat antisémite perpétré à Sydney afin de recueillir d’éventuels témoignages sur leur passage dans la région. Les deux terroristes, un père et son fils, avaient séjourné dans la ville au cours du mois de novembre, quelques semaines avant l’attaque visant la fête de Hanouka en Australie. Selon les autorités, ils étaient animés par l’idéologie de l’État islamique. Cette initiative, soutenue par des responsables religieux locaux, s’accompagne d’un renforcement des mesures de vigilance dans les lieux de culte, avec un contrôle accru des nouveaux venus, dans le but de prévenir toute dérive extrémiste et de contribuer à l’enquête internationale.
Liban : Tsahal annonce une nouvelle frappe contre le Hezbollah
L’armée israélienne a mené une seconde frappe aérienne dans la journée contre un terroriste du Hezbollah. L’attaque a visé la localité de Yater, dans le sud du Liban.
Les autorités militaires n’ont pas encore fourni de détails supplémentaires.
L’opération s’inscrit dans le cadre des tensions persistantes à la frontière nord.
Israël : deux hommes blessés par balles à Jisr az-Zarqa
Deux hommes d’une trentaine d’années ont été blessés par arme à feu à Jisr az-Zarqa.
L’un se trouve dans un état grave, l’autre dans un état modéré.
Les secours du Magen David Adom les ont transportés à l’hôpital Hillel Yaffe.
La police n’a pas encore communiqué sur les circonstances de la fusillade.
Thaïlande : un Israélien tué dans un accident de moto
Un ressortissant israélien a été tué et son fils grièvement blessé dans un accident de moto en Thaïlande. L’accident s’est produit jeudi, selon le ministère israélien des Affaires étrangères. L’identité des victimes n’a pas été rendue publique.
Deuxième frappe de Tsahal au Sud-Liban en moins de 30 minutes
Sud-Liban : Tsahal indique avoir frappé un terroriste du Hezbollah
Israël devra assurer lui-même par la force le désarmement du Hamas, estime le ministre Eli Cohen
Le ministre israélien des Infrastructures nationales, de l'Énergie et de l'Eau Eli Cohen, membre du cabinet de sécurité, a affirmé dimanche que le désarmement du Hamas ne pourrait être réalisé que par Israël. Interrogé sur la radio publique Kan Reshet Bet, il a estimé que l’organisation terroriste ne renoncerait pas volontairement à ses armes et a exprimé de sérieux doutes quant à l’efficacité d’une éventuelle force internationale. Selon Eli Cohen, deux scénarios sont théoriquement possibles : un désarmement volontaire du Hamas, qu’il juge irréaliste, ou une intervention d’un mécanisme international. "Il faut donner une chance à cette option, mais il est clair pour moi que nous devrons agir nous-mêmes", a-t-il déclaré, ajoutant qu’Israël serait contraint d’utiliser la force, car "seul Israël est capable de le faire". Le ministre a par ailleurs précisé que, du point de vue israélien, la première phase de l’accord de cessez-le-feu à Gaza ne pourra être considérée comme achevée qu’avec le retour en Israël de Ran Gvili, qu’il a qualifié de "héros d’Israël". Selon lui, ce retour constitue une condition indispensable pour toute avancée vers une deuxième phase de l’accord. Il a également indiqué que des efforts importants, menés en coulisses, sont en cours pour obtenir sa libération.
Eyal Zamir menace l'Iran : "Israël continuera à frapper là où cela sera nécessaire"
"Au cœur de la guerre longue et complexe qu'a connue Israël se trouve la campagne contre l'Iran, qui finance et arme l'étau qui enserre Israël et qui est à l'origine des plans visant à sa destruction. Nos ennemis ont une fois de plus ressenti la puissance de l'armée israélienne, qui continuera à frapper là où cela sera nécessaire, sur les fronts proches et lointains", a déclaré le chef d'état-major de Tsahal Eyal Zamir lors de la cérémonie de passation de pouvoir à la tête de la division Planification.
Gaza sud : tirs d'artillerie incessants rapportés à l'est de Khan Younès, dans la région de Bani Suheila
Deux personnes auraient été tuées par des tirs de l'armée israélienne dans le quartier de Shuja'iya, à l'est de la ville de Gaza (sources palestiniennes)
Le Hamas et la Turquie exigent qu'Israël respecte ses engagements dans la phase 1 de l'accord
Une délégation du Hamas dirigée par Khalil al-Hayya a rencontré hier soir à Istanbul le chef des services de renseignement turcs, Ibrahim Kalin. Lors de cette rencontre, les deux parties ont discuté de la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza et ont exigé qu'Israël respecte ses engagements dans la phase 1 de l'accord. Ils ont également discuté du rôle de la Turquie et des efforts visant à créer les conditions nécessaires au passage à la phase 2, afin de traiter les questions en suspens.