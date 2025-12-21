Nucléaire iranien : Téhéran reconnaît de lourds dégâts mais affirme sa capacité intacte

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a reconnu que les installations nucléaires de l’Iran avaient subi de « sérieux dommages » lors de la guerre de douze jours avec Israël en juin.

Dans un entretien accordé à Russia Today, il a toutefois assuré que le programme nucléaire iranien n’avait pas été détruit. « La vérité est que nos installations ont été sévèrement endommagées », a-t-il déclaré. Mais, a-t-il ajouté, « la technologie est toujours là, et la technologie ne se bombarde pas ». Selon lui, Téhéran a déjà reconstruit tout ce qui avait été touché lors de « l’agression précédente ».

Le chef de la diplomatie iranienne a réaffirmé l’attachement de son pays à son droit à l’enrichissement de l’uranium. Il a également mis en garde contre une nouvelle attaque israélienne. « S’ils veulent répéter la même expérience ratée, ils n’obtiendront pas un meilleur résultat », a-t-il averti.