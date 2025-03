Familles des otages : "Nous demandons depuis des mois à rencontrer Netanyahou. Silence radio"

Le collectif des familles d'otages a vivement critiqué le report au samedi soir de la réunion du cabinet de sécurité prévue aujourd'hui. Dans un communiqué, ils déclarent : "Les familles des otages sont furieuses ce matin du report de la réunion du cabinet politico-sécuritaire qui devait se tenir ce soir pour discuter du sort de leurs proches actuellement en danger de mort dans les tunnels du Hamas à Gaza". Le collectif ajoute que "les familles ont demandé au début de la semaine, et tout au long des derniers mois, une réunion urgente avec le Premier ministre et le cabinet. Pas de réponse. Rien n'est plus important et urgent que de ramener les 59 otages en une seule fois et immédiatement à la maison".