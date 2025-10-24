L'ex-otage Alon Ohel est sorti de l'hôpital

Avant de quitter l'établissement médical, le jeune homme de 24 ans a filmé une courte vidéo aux côtés de ses parents, Kobi et Idit. On l'y voit avec un bandage sur l'œil droit, séquelle d'une blessure subie le 7 octobre, mal soignée en captivité et traitée ces derniers jours à Beilinson. « Un grand merci à tout le peuple israélien qui a soutenu ma famille et tout fait pour me ramener chez moi », a déclaré Alon. « Je rentre maintenant chez moi, dans le nord, pour entamer un processus de réadaptation afin de pouvoir continuer ma vie et atteindre tous mes objectifs. C'est incroyable. »