LIVE BLOG | Le Hamas devrait restituer deux nouveaux corps d'otages ce soir à 21h
Il reste encore 13 dépouilles aux mains du Hamas, dont 10 localisables selon Israël
Marco Rubio est arrivé à la base américaine de Kiryat Gat
Le secrétaire d'État américain Marco Rubio est arrivé au quartier général de l'armée américaine à Kiryat Gat, où il a reçu un briefing sécuritaire de la part des généraux et a rencontré de hauts responsables de Tsahal. Il était accompagné de Stephen H. Feigen, ambassadeur des États-Unis auprès de la République du Yémen, le gouvernement reconnu par l'Occident et basé à Aden.
Des activistes du groupe "Ordre 9" bloquent l'entrée des camions d'aide humanitaire au terminal de Kissufim
Ils protestent notamment contre le fait que l'acheminement d'aide à Gaza se poursuive alors que le Hamas n'a pas respecté son engagement de restituer tous les otages dans les 72 heures parès la signature de l'accord de cessez-le-feu.
L'ex-otage Alon Ohel est sorti de l'hôpital
Avant de quitter l'établissement médical, le jeune homme de 24 ans a filmé une courte vidéo aux côtés de ses parents, Kobi et Idit. On l'y voit avec un bandage sur l'œil droit, séquelle d'une blessure subie le 7 octobre, mal soignée en captivité et traitée ces derniers jours à Beilinson. « Un grand merci à tout le peuple israélien qui a soutenu ma famille et tout fait pour me ramener chez moi », a déclaré Alon. « Je rentre maintenant chez moi, dans le nord, pour entamer un processus de réadaptation afin de pouvoir continuer ma vie et atteindre tous mes objectifs. C'est incroyable. »
https://x.com/i/web/status/1981638670412087565
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
Le Hamas devrait restituer deux nouveaux corps d'otages ce soir à 21h
Nouvelles frappes israéliennes au Liban contre des sites du Hezbollah
Judée-Samarie : trois terroristes arrêtés
Les trois individus ont lancé un engin explosif la semaine dernière sur les forces israéliennes, faisant deux blessés parmi les soldats de Tsahal.
Le Hamas pourrait restituer d'autres corps d'otages durant le week-end
Il reste encore 13 dépouilles aux mains du Hamas, dont 10 localisables selon Israël. Jeudi, le ministre des Affaires étrangères a affirmé que l'organisation terroriste faisait tout pour retarder leur restitution afin de faire traîner l'application de la seconde phase du plan Trump qui prévoit le désarmement de celle-ci.