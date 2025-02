États-Unis : Des centaines de pro-palestiniens manifestent à New York contre le plan de transfert de Trump

Des centaines de manifestants pro-palestiniens ont participé dans les rues de New York à une marche de protestation contre le plan de transfert du président américain Donald Trump et son intention de "prendre le contrôle de Gaza". Les manifestants ont scandé : "Retirez vos mains de Gaza" et ont qualifié Israël d'"État terroriste". L'un des organisateurs a pris la parole lors de la manifestation, déclarant : "Gaza n'est pas à vendre, elle appartient aux Palestiniens et ne sera jamais la propriété des États-Unis ou d'Israël. Le seul endroit où les Palestiniens iront sont les localités et les villes de la Palestine occupée d'où ils sont venus."