LIVE BLOG | Frappes nocturnes de Tsahal au Liban, le Hezbollah reprend ses tirs de roquette contre le nord
Plusieurs tirs contre les localités du nord ont été interceptés aux premières heures du matin
Grande-Bretagne : "Le cessez-le-feu doit inclure le Liban"
La ministre britannique des Affaires étrangères, Yvette Cooper, a évoqué le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, déclarant que « les libertés maritimes fondamentales ne doivent pas être unilatéralement révoquées ni bradées ». Elle a également dénoncé la possibilité pour l'Iran d'imposer des droits de passage aux navires traversant le détroit d'Ormuz, rappelant que la liberté de navigation implique la gratuité du passage. Elle a par ailleurs insisté sur le fait que le cessez-le-feu devrait également inclure le Liban.
Négociations sur le cessez-le-feu : une délégation iranienne attendue ce soir au Pakistan
L'ambassadeur d'Iran au Pakistan a annoncé que la délégation iranienne chargée des négociations avec les États-Unis arriverait à Islamabad ce soir. Il a précisé que les discussions porteraient sur "le plan dix points proposé par Téhéran".
Liban : poursuite des frappes de Tsahal dans la nuit
L'armée de l'air a attaqué 21 cibles du Hezbollah dans la nuit de jeudi à vendredi dans des villages du sud du Liban, a rapporté le réseau Al-Mayadeen, affilié à l'organisation terroriste.
Le Hezbollah a repris ses tirs de roquette contre le nord d'Israël
Ces dernières heures, le Hezbollah a repris les tirs sur des localités du nord après environ neuf heures de silence. L'organisation terroriste a lancé une salve de roquettes en direction de la localité israélienne de Manara aux alentours de trois heures du matin, et une autre vers 6h30 sur la localité d'Avivivim. Le mouvement indique qu’il poursuivra ses attaques tant qu’Israël continuera ses frappes au Liban.