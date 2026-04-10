L’ancien chef de la diplomatie iranienne, Kamal Kharazi, succombe à ses blessures après avoir été touché par une frappe le 1er avril

L’ancien ministre des Affaires étrangères de l’Iran, Kamal Kharazi, est décédé à l’âge de 81 ans des suites de blessures subies lors d’une frappe menée le 1er avril par les États-Unis et Israël, selon des médias iraniens. Figure majeure de la diplomatie iranienne, il dirigeait le Conseil stratégique des relations internationales et avait auparavant été ambassadeur à l’ONU puis chef de la diplomatie entre 1997 et 2005 sous la présidence de Mohammad Khatami. Son épouse avait également été tuée lors de la frappe qui avait visé leur domicile à Téhéran. Les autorités iraniennes ont qualifié cette attaque de "terroriste", attribuée à leurs ennemis américains et israéliens.