LIVE BLOG | Une roquette du Hezbollah frappe une maison à Misgav Am : des dégâts matériels, pas de blessés
Les attaques du Hezbollah principalement contre les localités israéliennes frontalières du Liban se sont poursuivies au cours de la nuit et dans la matinée
L’ancien chef de la diplomatie iranienne, Kamal Kharazi, succombe à ses blessures après avoir été touché par une frappe le 1er avril
L’ancien ministre des Affaires étrangères de l’Iran, Kamal Kharazi, est décédé à l’âge de 81 ans des suites de blessures subies lors d’une frappe menée le 1er avril par les États-Unis et Israël, selon des médias iraniens. Figure majeure de la diplomatie iranienne, il dirigeait le Conseil stratégique des relations internationales et avait auparavant été ambassadeur à l’ONU puis chef de la diplomatie entre 1997 et 2005 sous la présidence de Mohammad Khatami. Son épouse avait également été tuée lors de la frappe qui avait visé leur domicile à Téhéran. Les autorités iraniennes ont qualifié cette attaque de "terroriste", attribuée à leurs ennemis américains et israéliens.
Une roquette du Hezbollah frappe une maison à Misgav Am, causant des dégâts sans faire de blessés
Une roquette du Hezbollah a frappé une maison ce matin à Misgav Am, une localité située près de la frontière nord, ont indiqué les autorités locales. Des dégâts matériels ont été constatés, mais aucun blessé n'est à déplorer.
Le ministre pakistanais de la Défense supprime son tweet qualifiant Israël de "malédiction pour l’humanité"
Le ministre de la Défense du Pakistan, Khawaja Asif, a supprimé un message publié sur le réseau X dans lequel il qualifiait Israël de "malédiction pour l’humanité", provoquant une vive réaction à Jérusalem. Les autorités israéliennes ont estimé que ces propos jetaient un doute sur la capacité d’Islamabad à jouer un rôle de médiateur entre les États-Unis et l’Iran dans les discussions en cours. Dans ce message depuis supprimé, le responsable pakistanais évoquait également des accusations de violences en cours au Liban, tenant des propos particulièrement virulents qui ont suscité une controverse diplomatique.
Le Koweït accuse l’Iran de continuer ses attaques malgré la trêve, un oléoduc en Arabie saoudite touché
Le Koweït accuse l’Iran et ses mandataires d’avoir mené des attaques de drones contre des installations vitales sur son territoire jeudi soir, en dépit du cessez-le-feu en vigueur, ravivant les tensions à l’approche de discussions prévues samedi entre les États-Unis et l’Iran à Islamabad, au Pakistan. Parallèlement, l’Arabie saoudite a reconnu qu’une attaque récente avait endommagé son oléoduc stratégique Est-Ouest, essentiel pour acheminer le pétrole vers la mer Rouge en contournant le détroit d’Ormuz. Téhéran, via le Corps des gardiens de la révolution islamique, a démenti toute implication et accusé Israël ou les États-Unis, alors que des soupçons persistent quant à l’usage de milices alliées pour maintenir une pression régionale dans le contexte de la guerre et des efforts diplomatiques en cours.
Donald Trump fustige l'Iran pour son "travail très médiocre" concernant le transit du pétrole par le détroit d'Ormuz
Le président américain Donald Trump fustige l'Iran pour "son travail très médiocre, voire honteux selon certains, concernant le transit du pétrole par le détroit d'Ormuz". "Ce n'est pas l'accord que nous avons conclu !", ajoute-t-il sur sa plateforme Truth Social.
Liban : Tsahal frappe une dizaine de rampes de lancement de roquettes du Hezbollah
Tsahal a annoncé que son aviation a ciblé et détruit une dizaine de rampes de lancement de roquettes du Hezbollah au Liban, utilisés ces dernières heures pour tirer en direction du nord d’Israël. Selon l’armée israélienne, ces frappes s’inscrivent dans une opération en cours visant à localiser et neutraliser d’autres positions de tir de l’organisation terroriste. Des images diffusées par l’armée montrent notamment l’un des bombardements menés contre ces infrastructures, alors que les tensions restent élevées à la frontière nord.
https://x.com/i/web/status/2042360846232252870
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
Le Hezbollah tire un missile sur Ashdod, des débris de l'interception déclenchent les sirènes à Tel-Aviv
Un missile tiré depuis le Liban par le Hezbollah a déclenché dans la nuit les sirènes d’alerte dans le centre d’Israël, notamment à Tel Aviv et dans la ville portuaire d’Ashdod, marquant l’une des frappes les plus profondes tentées par l’organisation terroriste depuis le début des combats. Selon Tsahal, le missile visant Ashdod a été intercepté avec succès, sans faire de blessés. Une alerte précoce (Atra'a) inédite d’environ deux minutes avait été émise par le Commandement du Front intérieur avant l’activation des sirènes à Ashdod, tandis que celles entendues à Tel Aviv étaient liées aux risques de retombées de débris après l’interception. Cette attaque intervient alors que l’armée israélienne avait récemment mis en garde contre une extension des tirs du Hezbollah au-delà du nord du pays.