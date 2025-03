Les familles des otages marchent vers Jérusalem : "La pression militaire entraînera la mort des otages"

Le quartier général des familles pour le retour des otages a réagi à l'attaque surprise d'Israël dans la bande de Gaza et a déclaré qu'à la suite de "la décision du gouvernement israélien de sacrifier les 59 otages, les familles des otages se dirigent actuellement vers Jérusalem et appellent le peuple israélien à les rejoindre". Selon eux, "il n'y a rien de plus urgent que cela. La pression militaire entraînera la mort des otages encore en vie et la disparition des dépouilles des otages déjà décédés".