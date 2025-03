Katz à son homologue américain : "Nous travaillerons pour empêcher l'Iran d'acquérir une arme nucléaire"

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, s'est entretenu avec le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, et l'a remercié pour le soutien du président et de l'administration dans l'accélération des livraisons d'armements et d'équipements militaires à Israël, selon un communiqué du ministère de la Défense. Katz et Hegseth ont convenu que l'Iran représente la principale menace pour la région et qu'il est nécessaire de poursuivre la coopération étroite entre les deux pays afin d'empêcher Téhéran d'acquérir une arme nucléaire. Par ailleurs, le ministre israélien a déclaré qu'Israël avait accepté le cadre proposé par l'envoyé spécial des États-Unis pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, tout en soulignant l'importance du retour de tous les otages et de la destruction du régime du Hamas à Gaza.