LIVE BLOG | Le Hamas affirme n'avoir reçu aucune nouvelle proposition d'accord de la part des médiateurs
"Les négociations sont suspendues depuis la tentative 'd'assassinat' à Doha"
Les familles des otages appellent Trump "à ne pas permettre que son initiative historique soit sabotée"
"Israël se dérobe une nouvelle fois à toute initiative concrète visant à mettre fin à la guerre et à ramener tous les otages. L'absence de réponse de Netanyahou à l'initiative de Trump est préoccupante", a déclaré le Forum des familles des otages en réaction à l'annonce d'un nouveau plan américain. "Le Forum des familles des otages met en garde contre une nouvelle tentative de sabotage de la part de Netanyahou-Dermer et appelle l'administration américaine et le président Trump à ne pas permettre que l'initiative historique du président soit sabotée".
Le Hamas affirme n'avoir reçu aucune nouvelle proposition d'accord de la part des médiateurs
"Nous n'avons reçu aucune nouvelle proposition des médiateurs, les négociations sont suspendues depuis la tentative d'assassinat à Doha", a déclaré le Hamas dans un communiqué officiel. "Nous examinerons de manière positive et responsable toute proposition que nous recevrons des médiateurs, tout en préservant les droits nationaux des Palestiniens".
Gaza : 140 cibles terroristes frappées par Tsahal depuis les airs au cours des dernières 24 heures
L’armée israélienne poursuit ses opérations dans la bande de Gaza dans le cadre de l’opération "Chars de Gédéon II". Selon Tsahal, des soldats de la brigade Golani ont identifié cinq terroristes armés ayant tiré un missile antichar contre un bâtiment où ils se trouvaient, sans faire de victimes. Les assaillants ont été rapidement éliminés par un drone de l’armée de l’air. Au cours des dernières 24 heures, les divisions 98, 162 et 143 ont mené des actions terrestres dans la ville de Gaza et dans le sud du territoire palestinien, détruisant des infrastructures militaires, des postes d’observation et plusieurs terroristes ennemis. Parallèlement, l’aviation israélienne a frappé environ 140 cibles terroristes à travers la bande de Gaza.
Israël surveille l'expansion de la présence militaire égyptienne dans le nord du Sinaï
Le journal qatari Al-Araby Al-Jadeed rapporte qu'avec l'expansion de la présence militaire égyptienne dans le nord du Sinaï, Israël a commencé à intensifier sa surveillance de la situation sur le terrain ces derniers jours, suivant ce qui a été décrit comme des mouvements sans précédent à la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza. Des sources tribales et des témoins oculaires ont révélé au journal que l'armée israélienne avait récemment envoyé un ballon militaire pour surveiller la position de Kerem Shalom à la frontière avec l'Égypte, ce qui permet de suivre avec précision tous les mouvements militaires de l'armée égyptienne compte tenu du déploiement intensif et sans précédent dans les villes de Rafah, Al-Shikh Zuweid et Al-Arish.
Une participante de la flottille pour Gaza nie les meurtres et les viols commis par le Hamas le 7 octobre
Ana Alcalde, membre espagnole de la flottille pour Gaza, surnommée "Barbie Gaza", a nié les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre. "C'est un canular qu'ils aient tué et violé des filles, ils les ont bien traitées et l'une d'elles a même dit qu'elle se sentait laide parce qu'ils ne la touchaient pas".
https://x.com/i/web/status/1971983365436813369
Syrie : Tsahal mène des fouilles et des interrogatoires dans la région de Quneitra
Les médias syriens rapportent que les forces de l'armée israélienne ont envahi le village de Saida, dans la région rurale de Quneitra, où elles ont fouillé plusieurs maisons et interrogé les familles sur la nature de leur travail, le nombre et l'âge des membres de leur famille et la présence d'armes. Les forces de l'armée israélienne se seraient retirées de Saida.
https://x.com/i/web/status/1972159985489461537
"L'Arabie saoudite appelle tous les pays à reconnaître l'État palestinien"
Le ministre saoudien des Affaires étrangères s'est exprimé hier soir à l'ONU et a déclaré : "L'Arabie saoudite appelle tous les pays à reconnaître l'État palestinien", a déclaré samedi le ministre saoudien des Affaires étrangères, Fayçal ben Farhan, lors de son discours à l'ONU. "Nous soulignons la nécessité de respecter le non-prolifération des armes nucléaires et appelons l'Iran à coopérer avec l'Agence internationale de l'énergie atomique", a-t-il également indiqué.
Benjamin Netanyahou rencontrera le Premier ministre grec lundi à New York
Benjamin Netanyahou prendra la parole lundi lors d'une conférence du JNS à New York et rencontrera le Premier ministre grec ainsi que des personnalités influentes dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il s'envolera pour Washington dans la matinée de mardi. À noter que le Premier ministre grec a averti vendredi dans son discours à l'ONU qu'Israël risquait de s'aliéner tous ses alliés s'il continuait à compromettre le potentiel d'une solution à deux États.
Judée-Samarie : les forces de sécurité de l'Autorité palestinienne ouvrent le feu dans le camp d'Al-Amari
Les médias palestiniens ont rapporté dans la nuit que les forces de sécurité de l'Autorité palestinienne avaient ouvert le feu et lancé des gaz lacrymogènes dans le camp de réfugiés d'Al-Amari à Al-Bireh, ville située à l'est de Ramallah, en Judée-Samarie.
https://x.com/i/web/status/1972029182990291222
Le Shin Bet aurait tenté de recruter des membres de clans de la ville de Gaza
Les agents du Shin Bet ont tenté sans succès de recruter des dignitaires des clans Bakr et Dor'moush de la ville de Gaza afin de soutenir l'effort israélien visant à diviser Gaza en plusieurs parties contrôlées par des clans, des tribus ou des groupes armés, a rapporté le journal saoudien ASharq Al-Awsat, selon des sources sécuritaires et locales à Gaza. Selon le journal, les maisons des clans ont été attaquées après qu'ils aient refusé de coopérer.