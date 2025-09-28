Les familles des otages appellent Trump "à ne pas permettre que son initiative historique soit sabotée"

"Israël se dérobe une nouvelle fois à toute initiative concrète visant à mettre fin à la guerre et à ramener tous les otages. L'absence de réponse de Netanyahou à l'initiative de Trump est préoccupante", a déclaré le Forum des familles des otages en réaction à l'annonce d'un nouveau plan américain. "Le Forum des familles des otages met en garde contre une nouvelle tentative de sabotage de la part de Netanyahou-Dermer et appelle l'administration américaine et le président Trump à ne pas permettre que l'initiative historique du président soit sabotée".