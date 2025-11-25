Berlin appelle Vladimir Poutine à “montrer une volonté de négocier” pour mettre fin à la guerre en Ukraine

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a affirmé que d’intenses efforts diplomatiques étaient en cours pour mettre fin à la guerre en Ukraine, tout en soulignant que la responsabilité du processus reposait entièrement sur Vladimir Poutine.

« Pour parvenir à la paix, tout dépend de Poutine. Il a déclenché cette guerre et doit désormais y mettre fin », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse en Jordanie.

Wadephul a ajouté que l’Allemagne, l’Ukraine, l’Europe et les États-Unis étaient prêts à négocier, mais que le Kremlin devait d’abord faire preuve d’une réelle volonté de dialogue. Il a également indiqué qu’une réunion informelle du Conseil des Affaires étrangères de l’UE se tiendrait mercredi pour poursuivre les échanges diplomatiques.