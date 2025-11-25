LIVE BLOG | Gaza : la Croix-Rouge a réceptionné la dépouille d'un otage, annonce Tsahal
Israël considérait comme très grave le retard pris dans la remise du corps de l'otage retrouvé annoncé par le Jihad islamique hier
Berlin appelle Vladimir Poutine à “montrer une volonté de négocier” pour mettre fin à la guerre en Ukraine
Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a affirmé que d’intenses efforts diplomatiques étaient en cours pour mettre fin à la guerre en Ukraine, tout en soulignant que la responsabilité du processus reposait entièrement sur Vladimir Poutine.
« Pour parvenir à la paix, tout dépend de Poutine. Il a déclenché cette guerre et doit désormais y mettre fin », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse en Jordanie.
Wadephul a ajouté que l’Allemagne, l’Ukraine, l’Europe et les États-Unis étaient prêts à négocier, mais que le Kremlin devait d’abord faire preuve d’une réelle volonté de dialogue. Il a également indiqué qu’une réunion informelle du Conseil des Affaires étrangères de l’UE se tiendrait mercredi pour poursuivre les échanges diplomatiques.
Gaza : la Croix-Rouge a réceptionné la dépouille d'un otage, annonce l’armée israélienne
⭕️ Des véhicules de la Croix-Rouge en route vers le centre de la bande de Gaza pour récupérer le corps d'un otage
Selon une annonce conjointe de l’armée israélienne et du Shin Bet, le Comité international de la Croix-Rouge est en route vers un point de rendez-vous dans le centre de la bande de Gaza pour récupérer un cercueil contenant le corps d’un otage assassiné.
Les autorités appellent le public à faire preuve de retenue et à attendre l’identification officielle, qui sera communiquée en priorité aux familles. L’armée rappelle que le Hamas doit respecter ses engagements et procéder au retour de tous les otages décédés conformément aux accords en vigueur.
Benjamin Netanyahou votera ce soir à Jérusalem lors des élections internes du Likoud
Le Premier ministre se rendra à 18h au Centre International de Conférences de Jérusalem pour participer au vote pour la conférence du Likoud.
Israël : Simcha Rothman assure avoir apaisé les tensions avec le conseiller juridique de la Knesset
Simcha Rothman, président de la commission Constitution, Droit et Justice de la Knesset, affirme avoir réglé son différend avec Gur Bligh, le conseiller juridique du comité, après une altercation publique survenue la veille. En ouvrant l’examen du projet de loi visant à scinder les fonctions du procureur général, Rothman a reconnu un “incident regrettable” et assuré que les deux hommes avaient choisi de le traiter en interne. Lundi, au cours d’une intervention de l’ex-ministre Dan Meridor, Rothman avait soufflé quelques mots à Bligh, qui lui avait répondu à voix haute : « Ne me menacez pas ». La séance avait été brièvement interrompue avant de reprendre dans le calme.
Israël : Démantèlement d’une cellule de contrebandiers utilisant des drones à la frontière jordanienne
La police israélienne a annoncé le démantèlement d’une cellule de contrebandiers qui opérait à la frontière avec la Jordanie grâce à des drones. L’enquête conjointe menée ces dernières semaines par la police du district de Judée-Samarie, l’unité YG"Y spécialisée dans la frontière jordanienne, le Shin Bet, l’unité d’élite de la police des frontières et la brigade de la vallée du Jourdain a permis d’identifier un réseau venu du sud du pays, soupçonné d’avoir introduit à plusieurs reprises des armes et des drogues en Judée-Samarie. Au terme de la phase opérationnelle, plusieurs suspects ont été arrêtés, dont le chef de la cellule. Les interrogatoires ont révélé de nouveaux complices. Une déclaration de procureur a été déposée hier, et des actes d’accusation devraient suivre dans les prochains jours. La police réaffirme sa détermination à lutter contre les filières criminelles actives le long de la frontière jordanienne.
Le Hamas et le Jihad islamique annoncent la restitution d'un corps d'otage à 16 h
"Nous livrerons, conjointement avec les Brigades Al-Quds (Jihad islamique), à 16 heures (heure israélienne), un corps retrouvé dans le centre de la bande de Gaza", ont annoncé les Brigades Al-Qassam, branche armée du Hamas.
Netanyahou : "Israël considère comme très grave le retard pris dans la remise du corps de l'otage retrouvé"
Le bureau du Premier ministre israélien a exprimé sa vive inquiétude après l’annonce du Jihad islamique concernant la découverte du corps d'un otage. Selon le communiqué, Israël considère comme "très grave" le retard dans sa remise immédiate. "Il s’agit d’une nouvelle violation de l’accord. Israël exige la restitution immédiate des corps des trois otages toujours détenus dans la bande de Gaza".
Gaza : des navires israéliens bombardent Rafah (médias locaux)
Les médias palestiniens rapportent que des navires de guerre israéliens ont ouvert le feu au large des côtes de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.
Gaza : les tentes des personnes déplacées inondées à Mawasi
Les médias palestiniens rapportent que les tentes des personnes déplacées à Mawasi près de Khan Younès ont été inondées à la suite des pluies torrentielles.
Tsahal élimine le terroriste responsable du meurtre de Gideon Perry près de Kedumim en août 2024
Dans une opération conjointe au sud de Jénine, les forces de l’unité Duvdevan et des agents du Shin Bet ont éliminé Sultan al-Ghani, l’auteur de l’attaque meurtrière survenue dans la zone industrielle de Kedumim, où l’Israélien Gideon Perry avait été tué à coups de marteau avant que son agresseur ne s’empare de son arme et de son véhicule. L’intervention a suivi une nuit entière d’opérations durant laquelle cinq complices présumés ont été arrêtés par les forces de Duvdevan, la brigade des parachutistes et le Shin Bet. Les troupes ont ensuite encerclé le bâtiment dans lequel le terroriste s’était retranché. Après un échange de tirs, les forces israéliennes ont procédé à son élimination.
https://x.com/i/web/status/1993245253046870287
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
Lors des fouilles menées dans le bâtiment, les soldats ont découvert plusieurs armes, dont un fusil de type Carlo, un M16, un engin explosif et des chargeurs pleins. Depuis l’attentat du 18 août 2024, Tsahal et le Shin Bet conduisaient un effort de renseignement continu afin de localiser et neutraliser l’auteur du meurtre. Les forces de sécurité réitèrent leur engagement à poursuivre leurs opérations contre toute menace visant des civils israéliens ou les forces de défense.
Le terroriste responsable de l’attentat meurtrier près de Naplouse en mai 2024 éliminé
Les forces de la police d’élite Yamam, appuyées par le Shin Bet et l’armée israélienne, ont annoncé avoir éliminé dans la nuit de lundi à mardi le terroriste responsable de l’attaque à la voiture-bélier au "Poste 6", près de Naplouse, qui avait coûté la vie à deux soldats du bataillon Nahshon, le 30 mai 2024. L’opération ciblée a abouti à la neutralisation d’‘Ala Raouf Shatiya, recherché pour sa participation à l’attentat survenu il y a environ un an et demi à l’entrée de Naplouse, où les sergents Diego Gavriel harsaj Eliya Hillel avaient été tués. L’intervention, menée sur la base de renseignements du Shin Bet et en coordination avec des unités de la brigade de Samarie, a mobilisé des tirs précis, des missiles antichars de type Matador, un drone explosif et d’autres moyens pour atteindre le bâtiment dans lequel le suspect s’était retranché.