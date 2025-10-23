LIVE BLOG | Le vice-président américain attendu au quartier général de la défense à Tel Aviv
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio doit arriver en Isral cet après-midi
Isaac Herzog aux funérailles de l'ex-otage Tamir Adar : "Je te demande pardon"
Le président de l'État a rendu hommage au défunt dont le corps a été restitué par le Hamas mardi soir et qui a été inhumé ce matin au cimetière de Nir Oz. « Je suis ici aujourd'hui pour te demander pardon. Je regrette que ce ne soit qu'après plus de deux ans que nous vous rapatrions au kibboutz. Et c'est aussi une demande de pardon à tous les membres du kibboutz : pardon de ne pas vous avoir protégé, vous et vos proches, en ce jour si cruel », a déclaré Herzog.
Le vice-président américain en route pour le quartier général de la défense à Tel Aviv
J.D. Vance tiendra une série de réunions avec l'establishment militaire pour discuter de la mise en oeuvre de la seconde phase du plan Trump.